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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيناتور أمريكي: أوكرانيا لن تتلقى أموالا من واشنطن بعد الآن

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

قال عضو مجلس النواب الأمريكي، تشيب روي، اليوم الخميس، إن السلطات الأوكرانية لن تتلقى أموالاً من واشنطن بعد الآن.

وفي مقابلة مع  صحيفة “دي فيلت” الألمانية، قال روي، إنه “طالما أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تفعل شيئا لوقف تدفق اللاجئين وحماية حدود البلاد، فإن أوكرانيا "لن تحصل على دولار واحد".

وأضاف: "لا يمكن لبلدنا أن يستمر في استثمار الأموال في أوكرانيا إذا تم تدمير حدودنا في نفس الوقت.. هناك العديد من الأمريكيين الذين يتساءلون: هل ينبغي لنا أن ندفع ثمن ذلك؟ ما هو الهدف بالضبط؟".

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وأوضح أنه “يتعين على الدول الأوروبية استثمار المزيد من الأموال في القوات الأوكرانية، بدلا من تقديم طلبات من الولايات المتحدة”.

أوكرانيا واشنطن

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