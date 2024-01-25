عدت إلى عاصمة الأوروبيين.. وزير الخارجية الليتواني يصل إلى أوكرانيا

وصل وزير الخارجية الليتواني جابريليوس لاندسبيرجيس إلى العاصمة الأوكرانية اليوم الخميس 25 يناير.

وقال وزير الخارجية الليتواني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "لقد عدت إلى عاصمة الأوروبيين الأكثر إلهامًا الذين التقيت بهم على الإطلاق، لأكتشف كيف يمكن لليتوانيا أن تساعد بشكل أكبر".

واندلعت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من العام قبل الماضي 2022، وتسببت في مصرع وإصابة مئات الآلاف من الجانبين، وسط دعم غربي غير مسبوق لأوكرانيا، حيث أرسلت الدول الأوروبية والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “الناتو” المساعدات المالية والعسكرية إلى كييف دون توقف.