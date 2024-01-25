فنلندا: رئيس الوزراء المجري لن يمنع منح أوكرانيا مساعدات بقيمة 50 مليار يورو

قالت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين اليوم 25 يناير، إنها واثقة من أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لن يعيق توفير الاتحاد الأوروبي مبلغ 50 مليار يورو (54 مليار دولار) كمساعدات مالية لأوكرانيا.

وعرقل رئيس الوزراء المجري القرار بشأن المساعدة المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لكييف في ديسمبر الماضي.

ومن المقرر أن يستأنف زعماء الاتحاد الأوروبي المحادثات بشأن المساعدات المقدمة لأوكرانيا في الأول من فبراير خلال قمة خاصة للمجلس الأوروبي.

وأوضحت فالتونين أن وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو أعطى "إشارة إيجابية" بشأن مناقشة مقبلة بشأن حزمة المساعدة المالية، بحسب ما أورده موقع "كييف إندبندنت".

وأضافت: "أنا واثقة جدًا من أن المجر ستتوقف عن معارضتها، وإذا لم يكن الأمر كذلك فسنجد حلا آخر، وفي الوقت نفسه يجب علينا الاستثمار بشكل أكبر في أمننا".

ووفقا لصحيفة بوليتيكو، فإن المجر مستعدة لرفع حق النقض (الفيتو) على المساعدات المالية لأوكرانيا إذا تمت مراجعته على أساس سنوي.

وفي ديسمبر الماضي، أفرجت المفوضية عن نحو 10 مليارات يورو (11 مليار دولار) للمجر كانت مجمدة بسبب انتهاكات لسيادة القانون.

وكان أوربان قد أعاق في السابق بعض عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ويُنظر إليه على أنه الزعيم الأكثر قربا من الكرملين داخل الكتلة.