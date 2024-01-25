غرب مدينة خان يونس.. المقاومة تتمكن من إسقاط طائرة أباتشي إسرائيلية

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المقاومة تمكنت من إسقاط طائرة أباتشي إسرائيلية غرب مدينة خانيونس.

واقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس، مدينة جنين ومخيمها وسط تدمير واسع للبنية التحتية.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية وجرافات وسط إطلاق كثيف للرصاص، وقنابل الغاز السام او القنابل الدخانية.

كما اندلعت اشتباكات عقب محاصرة منزلا في بير الباشا قضاء جنين.

ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت عددا من الشبان عرف منهم: أوس كحيل سكران، وأحمد ربيع نصار، وبهاء العبسي، ومراد سوقية، وبكر خمايسة، وحسني يونس، ومحمد محمود قمبع، ولؤي جهاد الشلبي، ومحمد زياد الشلبي، وابراهيم هصيص، وحمودي العرسان.

وجرفت آليات الاحتلال عددا من الشوارع، وحطمت مركبات المواطنين في جنين، خاصة في الحي الشرقي، والبيادر، وفي شارع المدارس، وشارع مستشفى جنين، ومنطقة الهدف، وصرح الدوار الرئيسي، ودوار السينما، وسط اندلاع مواجهات عنيفة.