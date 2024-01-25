خسائر مروعة.. اعتراف غير مسبوق من جيش الاحتلال الإسرائيلي

اعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الخميس، بأن معدل مقتل الجنود الإسرائيليين بنيران صديقة أمر فظيع.

وحسب شبكة “إن بي سي” الأمريكية، قال هاجاري، إن “القوات الإسرائيلية تعمل في ظروف صعبة داخل غزة، وأنها تتعلم الدروس لتقليص الخسائر المروعة”.

ولفت إلي أن “قوات الجيش الإسرائيلي تعمل في ظروف صعبة وتتعلم الدروس لتقليص الخسائر المروعة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إن مجاهدي القسام دمروا خلال الأسبوع الماضي 68 آلية عسكرية إسرائيلي كليا أو جزئيا.

وأضاف أبو عبيدة، في بيان نشر علي قناة القسام علي تطبيق “تليجرام”، أن “مقاتلي القسام أجهزوا على 53 جنديًا إسرائيليًا من نقطة الصفر وقنصوا 9 جنود، كما أوقعوا العشرات بين قتيل وجريح في 57 مهمة عسكرية مختلفة تم خلالها استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة”.

وأوضح أن “القسام نسفت 4 منازل تحصنت داخلها قوات الاحتلال وفجرت مدخلي أنفاق وحقل ألغام في جنود العدو، كما أسقطت طائرتي استطلاع من طراز "سكاي لارك" واستولت على 8 طائرات "درون" منها طائرتان انتحاريتان”.

وأكد أبو عبيدة، أن “كتائب القسام دكت التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال”.