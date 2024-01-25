عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسائر مروعة.. اعتراف غير مسبوق من جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

اعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الخميس، بأن معدل مقتل الجنود الإسرائيليين بنيران صديقة أمر فظيع.

وحسب شبكة “إن بي سي” الأمريكية، قال هاجاري، إن “القوات الإسرائيلية تعمل في ظروف صعبة داخل غزة، وأنها تتعلم الدروس لتقليص الخسائر المروعة”.

ولفت إلي أن “قوات الجيش الإسرائيلي تعمل في ظروف صعبة وتتعلم الدروس لتقليص الخسائر المروعة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إن مجاهدي القسام دمروا خلال الأسبوع الماضي 68 آلية عسكرية إسرائيلي كليا أو جزئيا.

وأضاف أبو عبيدة، في بيان نشر علي قناة القسام علي تطبيق “تليجرام”، أن “مقاتلي القسام أجهزوا على 53 جنديًا إسرائيليًا من نقطة الصفر وقنصوا 9 جنود، كما أوقعوا العشرات بين قتيل وجريح في 57 مهمة عسكرية مختلفة تم خلالها استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة”.

وأوضح أن “القسام نسفت 4 منازل تحصنت داخلها قوات الاحتلال وفجرت مدخلي أنفاق وحقل ألغام في جنود العدو، كما أسقطت طائرتي استطلاع من طراز "سكاي لارك" واستولت على 8 طائرات "درون" منها طائرتان انتحاريتان”.

وأكد أبو عبيدة، أن “كتائب القسام دكت التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال”.

جيش الاحتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 |تفاصيل

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

الأهلي يعلن التعاقد مع مهاجم جديد | تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد صدور بيانات مفاجئة عن أكبر اقتصاد بالعالم

مصر أكبر منكم| السيسي يلقن نتنياهو درساً لن ينساه.. كواليس رفض الرئيس مكالمات زعيم إسرائيل

طبيب ريهام سعيد يرد عليها بصور مفاجئة قبل عمليات التجميل

أمطار شديدة | إعلان رسمي من الأرصاد

موضوعات متعلقة

فرنسا تعارض أي محاولة لتهديد سلامة أراضي غزة وتقليص حجمها

أبو عبيدة يعلن خسائر فادحة لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي

دون وفيات.. إيران تعلن السيطرة الكاملة على حريق مستشفى غاندي بطهران

أمريكا: نحاول التوصل لصفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل.. والمباحثات الجارية جادة

وزير الدفاع الإسرائيلي يزعم: حماس تنهار في الأنفاق

اجتماع عاجل لـ مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن مفاوضات إطلاق سراح الرهائن

للتوصل لاتفاق بشأن الرهائن|واشنطن بوست: مدير المخابرات الأمريكية سيلتقي مسئولين مصريين وقطريين وإسرائيليين

مفاجأة بشأن نشر تسجيلات نتنياهو ضد قطر

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار: الغردقة استقبلت 4 ملايين سائح.. وشرم الشيخ 3 ملايين

فضيحة في جيش الاحتلال .. جندي ينتهك عرض زميلته بـ غزة

وفد من الحوثيين يزور روسيا للضغط على أمريكا وإسرائيل لوقف الحرب بفلسطين

حادث غرق جماعي يثير الرعب في أستراليا .. ماذا حدث؟

أسامة ربيع: قناة السويس تواصل عملها بشكل يومي مع تقديمها خدمات مميزة

عشرات المقاتلات .. شحنة أسلحة أمريكية جديدة تصل إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على التطورات الصحية لإمام عاشور بعد إصابته بارتجاج في المخ

طبيب ريهام سعيد يرد عليها بصور مفاجئة قبل عمليات التجميل

جيب قصير.. داليا مصطفى تثير الجدل بملابسها عبر إنستجرام |شاهد

آيتن عامر تستعرض رشاقتها بصور جديدة | شاهد

فيديو

تفاصيل مقترح تحريك سعر رغيف العيش

سر تحريك ساعة يوم القيامة

آخرهم إمام عاشور.. الإصابات تضرب منتخب مصر

كنت متجوزة| بسمة وهبة تبعث رسالة لفنانة بعد انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ