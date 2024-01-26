بفستان جينز .. الملكة رانيا تخطف الأنظار عبر إنستجرام بإطلالة كاجول محتشمة|شاهد

حرصت الملكة رانيا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

ونشرت الملكة رانيا صورا بالعقبة خلال مشاركتها مع شباب أثبتوا قدراتهم على النجاح بمشاريع إنتاجية.

وتألقت الملكة رانيا في الصور بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت فستان جينز كاجول الأزرق ونسقت مجوهرات بسيطة وأنيقة.

وانتلعت الملكة رانيا حذاءً بسيطًا ذا كعب عال باللون الأسود.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت الملكة رانيا على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.