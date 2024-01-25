تطوير شوارع منطقة الكيلو 7 بمطروح وإنشاء محال تجارية جديدة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار جهود رفع كفاءة وتطوير عدد من المناطق مع توفير مزيد من البنية التحتية للتيسير على المواطنين والارتقاء بالشكل الحضارى والبيئى،وذلك ضمن أعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤.

وأوضح العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مجلس مدينة مرسي مطروح أنه يجري حاليا استكمال أعمال تطوير وتوسعة الشارع الرئيسي لمدخل حى الشروق بالكيلو 7 وجارى إنشاء عدد من المحلات الجديدة مع تنظيم الشارع بما لا يسمح بالعشوائيات ونقل جميع الأكشاك إلى موقع أخر خلف العمارات مع تنظيمه بالشكل الحضارى ،بالاضافة إلى أعمال تحويل الكابلات والأعمدة الكهربائية من هوائيه إلى أرضية وتنظيمها مع ازدواج الشارع الرئيسي لمدخل حى الشروق ، واضاف على مرور لجنة للمتابعة من قسم المشروعات بالإدارة الهندسية بالمركز لتفقد أعمال تحويل الأعمدة والكابلات بالشارع الرئيسي وعدد من الشوارع الجانبية ،كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح لأعمال تركيب وصلات التشغيل من العمارات السكنية إلى مطابق الصرف للانتهاء من كافة البنية التحتية للبدء في أعمال الرصف.

كما تم رصف منطقة خلف المعهد الأزهرى بمنطقة علم الروم وتركيب ودهان البلدورات.