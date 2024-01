بنها ضمن أفضل 10 جامعات مصرية طبقا لتصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن تقدم الجامعة عالمياً في تصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية نسخة يناير 2024، حيث حققت الجامعة زيادة في عدد الاستشهادات العلمية المرجعية من الانتاج الفكري للجامعة، بلغت في هذا الإصدار 246,127 استشهادا مقارنة بالإصدار السابق الذي بلغ 213,475 استشهادا بزيادة قدرها 32,652 استشهادا خلال ستة أشهر فقط.

وقال إن الجامعة احتلت الترتيب التاسع بين الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية، والتي بلغ عددها 50 في هذا الإصدار، كما جاءت في الترتيب 1099 عالميا، ضمن 5630 مؤسسة بحثية وجامعة تم إدراجها في هذا الإصدار.

وأشار الجيزاوي إلى أن التصنيف اعتمد على حساب الاستشهادات المرجعية من خلال الحسابات المعلنة على محرك البحث العلمي جوجل سكولار لـ 310 من هيئة التدريس التي تحمل اسم الجامعة "Benha University" بعد استبعاد اعلى 20 ملفا شخصيا من القائمة، وذلك بعد تعديل منهجية التصنيف، حيث كان في إصدار يوليو 2022، يتم حساب أعلى 210 حسابات بعد حذف أعلى 20 ملفا شخصيا من القائمة.

وأضاف أن تقدم جامعة بنها في هذا التصنيف يأتي نتيجة الدور الذي تبذله الجامعة في دعم البحث العلمي من خلال تحفيز أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وشباب الباحثين لنشر أبحاثهم العلمية في مجلات مصنفة دوليا ذات معامل تأثير عال، موضحا أن تصنيف ويبومتركس يعد من أهم التصنيفات الدولية ويعتمد على تقييم الجامعات العالمية من حيث مكانة البحث العلمي بها، كما يهدف إلى تحسين وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على شبكة الإنترنت، وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الوصول المفتوح.

وساعدت المجلات العلمية المحكمة التي تصدرها الجامعة وكلياتها على ذلك بجانب نشر الانتاج الفكري في الدوريات العلمية المصنفة بقواعد البيانات العالمية، كذلك إنشاء حسابات على الباحث العلمي جوجل سكولار تحمل اسم الجامعة، متاح من خلاله الإنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس.

Benha University achieved new progress in Webometrics Ranking of World Universities for Citations - January, 2024 which ranked the University at 1099 at the level of World universities among 5630 Universities & the 9th place at the level of the Egyptian universities

