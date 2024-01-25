طريقة عمل كيكة الحليب الساخن | اعرفي المقادير

تصدّرت كيكة الحليب الساخن تريند السوشيال ميديا.. ولذلك نقدّم لكم اليوم طريقة عمل كيكة الحليب الساخن

المقادير :

٢ كوب دقيق

كوب ونصف سكر

كوب حليب

نصف كوب زيت نباتي

٤ بيضة

٤ ملاعق كبيرة زبدة

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

ملعقة كبيرة فانيليا

طريقة التحضير:

نخفق كل من بيض وسكر وزيت إلي أن يصبح لونها فاتح.

ننخل الدقيق ورشه ملح وبيكنج بودر فوق الخليط ونخلط حتى يصبح الخليط متماسك.

نضع اللبن والزبدة في وعاء ونضعه علي النار حتي يغلي.

نضع خليط اللبن والزبدة علي الخليط الكيك ونضع الفانيليا ونقلب.

بعد التقليب نلاحظ أن القوام خفيف، نضعها في القوالب ونضع الكيكة في فرن درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة حسب درجة حرارة الفرن .