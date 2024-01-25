الرئيس العراقي يعلن دعم الحكومة لصياغة جدول لانسحاب مستشاري التحالف من بغداد

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، دعم الحكومة لصياغة جدول لانسحاب مستشاري التحالف من العراق.

وأوضح الرئيس العراقي ، ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار وحفظ سيادة البلاد ودعم إجراءات الحكومة في هذا الصدد وتنفيذ برنامجها سيما المتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين".



وأضاف البيان، أنه تم التأكيد أيضًا على دعم خطوات الحكومة في الجانب الأمني وتعزيز قدرات قوات الأمن العراقية والتفاوض مع الولايات المتحدة لصياغة جدول زمني يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق.



وتابع رشيد ، أن "اللقاء بحث أهمية استئناف مجلس النواب لجلساته وممارسة دوره التشريعي والرقابي المهم والعمل على إقرار مشاريع القوانين المهمة المنتظرة المتصلة بتوفير الخدمات للمواطنين، إضافة إلى أهمية تعزيز التعاون القائم بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب في اقتراح وتشريع القوانين المهمة".