تجارية الجيزة: لا بد من رفع الثقة بين المستثمر والجهاز المصرفي بالدولة

أكد أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن قانون الاستثمار لن يحقق مستهدفاته مع استمرار أزمة الدولار، مشيرا إلى أنه من الضروري زيادة المكون المحلي داخل المنتج الصناعي في مصر.



وقال أسامة الشاهد، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إنه لا بد من رفع الثقة بين المستثمر والجهاز المصرفي، مؤكدا أنه لو تم ذلك ستدور عجلة الإنتاج.

باعتباره قاطرة التنمية

وتابع رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن مجتمع الأعمال يستشعر بقوة حجم الجهود المبذولة من القيادة السياسية والحكومة، للنهوض بالقطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية.