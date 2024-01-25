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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تعلن إحباط عملية إرهابية لاستهداف دور عبادة للطائفة الشيعية

صدى البلد

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ، اليوم الخميس، إحباط عملية إرهابية لاستهداف دور عبادة للطائفة الشيعية.

وأوضحت الداخلية الكويتية في بيان أنه تم إلقاء القبض على 3 عناصر من جنسية عربية ينتمون "لتنظيم إرهابي".

وقالت الداخلية الكويتية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الأجتماعي “أكس” ، تمكن الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية متمثلة في جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية وقتل اشخاص حيث تمكن رجال الأمن من متابعة الخلية ومراقبة تحركاتها والقاء القبض على ثلاثة عناصر من جنسية عربية تنتمي الى تنظيم إرهابي.

وتابع بيان الداخلية الكويتية : "تم إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم."

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