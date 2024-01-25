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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نادي نجيب: سوق الذهب يشهد ارتباكا كبيرا.. فيديو

الذهب
الذهب

قال نادي نجيب، السكرتير العام السابق لشعبة الذهب، إن سوق الذهب يشهد ارتباكا كبيرا.

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وأضاف نادي نجيب، السكرتير العام السابق لشعبة الذهب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر"،: "سعر الدولار أثر على أسعار الذهب في مصر".

 

وأشار: "سوق الذهب غير مستقر واللي عايز يشتري يستنى يوم أو يومين"، مضيفا: "والدولار  السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الذهب".

 

وأوضح نادي نجيب، السكرتير العام السابق لشعبة الذهب،: "ارتفاع أسعار الذهب لا علاقة له بالقبض على عدد من التجار المخالفين خلال الأيام الماضية".

الذهب

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