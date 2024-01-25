نادي نجيب: سوق الذهب يشهد ارتباكا كبيرا.. فيديو

قال نادي نجيب، السكرتير العام السابق لشعبة الذهب، إن سوق الذهب يشهد ارتباكا كبيرا.

وأضاف نادي نجيب، السكرتير العام السابق لشعبة الذهب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر"،: "سعر الدولار أثر على أسعار الذهب في مصر".

وأشار: "سوق الذهب غير مستقر واللي عايز يشتري يستنى يوم أو يومين"، مضيفا: "والدولار السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الذهب".

وأوضح نادي نجيب، السكرتير العام السابق لشعبة الذهب،: "ارتفاع أسعار الذهب لا علاقة له بالقبض على عدد من التجار المخالفين خلال الأيام الماضية".