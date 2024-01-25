الكاف يعاند منتخب مصر بسبب إمام عاشور

هاجم فرج عامر رئيس نادي سموحة، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لعدم السماح بمشاركة إمام عاشور مع المنتخب في المباراة المقبلة بسبب إصابته.

وكتب فرج عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: “الكاف يعاند المنتخب المصري في السماح لإمام عاشور بالمشاركة مع المنتخب في مباراة مصر أمام الكونجو يوم الأحد القادم”.

وتابع فرج عامر: “وأكد أنه لن يسمح لإمام بالمشاركة قبل 6 أيام وإلا سيخطر الڤيڤا اذا أصرت مصر علي ذلك، بالرغم من انه سمح لساديو ماني نجم السنغال الدولي بالمشاركة في النسخة السابقة من بطولة امم افريقيا قبل مرور أسبوع علي تعافية من نفس الاصابة، الجهود المصرية لم تفلح.. الكاف يطبق نظرية اللي مالوش ظهر يحميه علي بطنه يضربوه”.