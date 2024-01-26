أزمة في المنتخب.. فيتوريا يبحث عن بديل إمام عاشور أمام الكونغو

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن منتخب مصر مع الكونغو لم يتذوقا طعم الفوز في أمم إفريقيا من بين 16 منتخبًا تأهلوا للدور ثمن النهائي في البطولة، مشيرًا إلى أن التعادل في 3 مباريات لم يكن له تفسير واضح.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "هناك أمور غريبة يتعرض لها منتخب مصر منذ بداية البطولة، وتمثلت في إصابات محمد صلاح ثم الشناوي وأخيرًا إمام عاشور".

وتابع: "علينا أن نتخيل ماذا لو يكن موجود مصطفى محمد، في ظل حالة التألق مع منتخب مصر في البطولة، ورئيس نادي نانت اعترف بتأثر فريقه بغياب اللاعب".

وأضاف: "محمود حسن تريزيجيه من اللاعبين أيضا يكون له دور بارز مع منتخب مصر عندما يشارك كلاعب بديل، وسوف نفتقد امام عاشور أمام الكونغو في ظل المجهود الذي يقوم به في المباريات الأخيرة، وهو من أصحاب المجهود الوفير وبالتأكيد غيابه مؤثر".

وأردف: "القصة الآن كيف سيفكر روي فيتوريا في بديل إمام عاشور خلال اللقاء القادم".

وأتم: "يجب استغلال تقديم ظهيري الجنب في منتخب الكونغو، علينا أن نكون أكثر صبرًا في المباراة، واستغلال سرعات لاعبي منتخب مصر تريزيجيه ومرموش".