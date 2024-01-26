لهذا السبب | إعلامي شهير يفتح النار على وكيل محمد صلاح

فتح الإعلامي إبراهيم عبد الجواد النار على رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح بعد التويتة التي نشرها للرد على منتقدي قائد منتخب مصر بعد إصابته مع منتخب مصر.

وقال "إبراهيم" : "تويته رامي عباس أقل ما يقال عنها أنها غير موفقة تمامًا، إيه العبارات الرقيقة دي!!.. كلام صغير المفروض بيعبر عن نجم كبير قوي".

وأضاف" عبد الجواد" فى تصريحات تلفزيونية :" كلام صغير تحس إنه بتاع مدارس ومصطلحات تحس إن فيها استعلاء وفوقية، إنت ليه ياعم بتقل مننا كده، وإيه الاستعلاء والفوقية دي".

وأشار :"محمد صلاح شخص في منتهى التواضع وده عن تجربة وتعامل معاه وده اللي محبب الناس فيه، ولو انت يا رامي مش واخد بالك إن فيه انقسام على تصرفات كتير لـ محمد صلاح يبقى بتحط راسك في الرمل لأن محمد صلاح بنى آدم في النهاية وكلنا بنغلط".

وواصل "إبراهيم" : "الفترة اللى فاتت ناس كتير جدًا مش مجمعة على تصرفات محمد صلاح زي الأول، والناس البسيطة اللى انت بتقلل منها دعواتها هي واحد من ضمن أسباب توفيق محمد".

وأختتم : "خاصة إن الناس دي بتقطع من قوت عيالها علشان تروح تتفرج على محمد صلاح، لكن انت بتحب محمد صلاح اه لكن في النهاية بتاخد فلوس من وراه، فبلاش تزايد على حب الناس في مصر لـ محمد صلاح".