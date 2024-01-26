علي فرج لاعب وادي دجلة يتوج ببطولة جي بي مورجان للإسكواش

توج البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأولى عالمياً لرجال الاسكواش، ببطولة جى بى مورجان للاسكواش، التى استضافتها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 17 إلى 26 يناير الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يجعلها بفئة البطولات البلاتينيوم.

وفاز علي فرج في الدور النهائي على البيروفي دييجو إلياس المصنف الثاني عالمياً وحامل لقب البطولة بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 74 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-6, 11-4, 9-11, 11-5.



وكانت البطلة المصرية نور الشربيني قد توجت بلقب البطولة في منافسات السيدات، وفازت نور الشربيني على مواطنتها نوران جوهر المصنفة الثالثة ولاعبة بالم هيلز في مباراة الدور النهائي بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 64 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 4-11, 11-5, 11-5, 11-5.



بذلك تحتفظ نور الشربيني بلقب البطولة للمرة الثانية على التوالي، وكانت نور قد تأخرت في نتيجة اللقاء 2-0، قبل أن تعادل النتيجة 2-2، وتفوز بالشوط الفاصل والمباراة.



وكان 3 لاعبين مصريين قد تأهلوا لهذا الدور وهم، علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً، نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى للسيدات، ونوران جوهر لاعبة بالم هيلز والمصنفة الثالثة.