عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي فرج لاعب وادي دجلة يتوج ببطولة جي بي مورجان للإسكواش

الاسكواش
الاسكواش

توج البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأولى عالمياً لرجال الاسكواش، ببطولة جى بى مورجان للاسكواش، التى استضافتها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 17 إلى 26 يناير الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يجعلها بفئة البطولات البلاتينيوم.

وفاز علي فرج في الدور النهائي على البيروفي دييجو إلياس المصنف الثاني عالمياً وحامل لقب البطولة بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 74 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-6, 11-4, 9-11, 11-5.

وكانت البطلة المصرية نور الشربيني قد توجت بلقب البطولة في منافسات السيدات، وفازت نور الشربيني على مواطنتها نوران جوهر المصنفة الثالثة ولاعبة بالم هيلز في مباراة الدور النهائي بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 64 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 4-11, 11-5, 11-5, 11-5.

بذلك تحتفظ نور الشربيني بلقب البطولة للمرة الثانية على التوالي، وكانت نور قد تأخرت في نتيجة اللقاء 2-0، قبل أن تعادل النتيجة 2-2، وتفوز بالشوط الفاصل والمباراة.

وكان 3 لاعبين مصريين قد تأهلوا لهذا الدور وهم، علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً، نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى للسيدات، ونوران جوهر لاعبة بالم هيلز والمصنفة الثالثة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوقفوا الشراء فورا| جرام الذهب يقفز 1000 جنيه لهذا السبب

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

نانت الفرنسي يعلن عن عروض مغرية لضم مصطفى محمد من الدوري الإنجليزي

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 |تفاصيل

قصير فوق الركبة.. إلهام شاهين تشعل السوشيال ميديا بالأردن

الأهلي يعلن نجاح جراحة الشناوي فى ألمانيا ويكشف تفاصيل وموعد عودته

تحذير عاجل من الأرصاد.. أبرد ليالي طوبة والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات

تجار الدولار في ورطة.. بشرى سعيدة للمصريين

موضوعات متعلقة

رسميًا .. 4 مواجهات نارية في دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا

طبيب الزمالك يعلن جاهزية يوسف أوباما لمواجهة أم صلال القطري

ريمونتادا تاريخية.. مانشستر يونايتد يحقق فوزا صعبا أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

صبحي يشيد بمنتخب السباحة البارالمبية لحصد 6 ميداليات في بطولة مصر الدولية

خبير لوائح يكشف مفاجأة عن أحقية فتوح في فسخ التعاقد مع الزمالك

ترشيحاتنا

10 درجات كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم وأمطار بهذه المناطق

6 أعراض تكشف إصابتك بسرطان عنق الرحم.. تعرفي عليها

علي فرج لاعب وادي دجلة يتوج ببطولة جي بي مورجان للإسكواش

ترامب يمثل أمام محكمة في نيويورك بسبب قضية تشهير

حياة كريمة.. الصحة تعلن إطلاق قافلتين طبيتين في القليوبية والجيزة

حدث ليلا| جرام الذهب يقفز 1000 جنيه.. الأهلي يعلن نجاح جراحة الشناوي.. خالد الصاوي يصاب بوعكة صحية.. الصحة العالمية: الوضع في شمال غزة مروّع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مساحتها 6.4 مليون فدان.. اكتشاف أكبر شعاب مرجانية في أعماق البحار.. فيديو

سعره صادم.. فستان منى زكي القصير بـ"رحلة 404" يثير السوشيال ميديا

من حسن ونعيمة إلى الراعي والنساء.. هكذا تغير شكل سعاد حسني| صور

نهاية الزمان.. جدول مائي يتحول إلى اللون الأحمر بشكل مفاجئ في بريطانيا

فيديو

آخرهن ريهام سعيد وإليسا.. نجمات ضحايا عمليات التجميل وقعن في نفس الفخ

ليلى عبد اللطيف تنبأت بعودة تامر حسني لـ بسمة بوسيل.. تفاصيل

سقط على رأسه.. تفاصيل إصابة إمام عاشور وموقفه من مباراة مصر والكونغو

أول واحدة عندي في المستشفى.. العوضي يعلق على زيارة ياسمين عبدالعزيز له

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ