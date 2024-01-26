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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

6 أعراض تكشف إصابتك بسرطان عنق الرحم.. تعرفي عليها

صدى البلد

في إطار منشوراتها الدورية كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من  الأعراض التي  تكشف الإصابة  بسرطان عنق الرحم والتي تتمثل في التالي 

  • تورم في الساقين
  • الانزعاج المهبلي
  • فقدان الوزن والاجهاد وفقدان الشهية
  • اعراض الامل المستمر في الظهر والساقين والحوض .
  • زيادة أو رائحة كريهة في الافرازات المهبلية
  • نزيف غير معتاد بين الدورات الشهرية أو بعد انقطاع الطمث او بعد الاتصال الجنسي.

وشددت وزارة الصحة والسكان السيدات ضرورة النزول والكشف  للاطمئنان  من خلال  عمل استبيان أولًا لمعرفة بقية الخطوات للاطمئنان على صحتك، وذلك عن طريق الاتصال على الرقم ١٥٣٣٥ لملء الاستبيان من خلال مكالمة تليفونية مع الفريق الطبي الخاص بالمبادرة و الذهاب لأقرب وحدة صحية لملء الاستبيان ضمن مبادرة الأورام السرطانية 

 

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