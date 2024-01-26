ليست مسمومة أو منتهية الصلاحية.. وفاة صادمة لراقصة بعد أكل كيك جاهز

توفيت راقصة بريطانية تبلغ من العمر 25 عامًا نتيجة لصدمة تحسسية بعد تناولها كيكة لم يتم ذكر أنها تحتوي على فول سوداني.

تناولت الراقصة أورلا باكسنديل الوجبة الخفيفة من متجر ستيو ليوناردز، وهو سلسلة متاجر بقالة في شمال شرق الولايات المتحدة، وتسببت لديها في رد فعل تحسسي حاد.

لم تتمكن حقنة الإيبيبين من إنقاذ حياتها، وقد قامت سلسلة المحلات بسحب دفعة من الكيك فانيليا فلورنتين، وذلك بالتعاون مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم بيع حوالي 500 عبوة منها ، وفقًا لبيان نشره متجر ستيو ليوناردز فيديو حول وفاة باكسنديل.

وتناولت باكسنديل الكعك أثناء تواجدها في كونيتيكت، حيث كانت تستعد للأداء في دور أليس في نسخة رقصية لعمل "أليس في بلاد العجائب" من إحدى شركات الرقص، وفقًا لما ذكرته عائلتها.

وقالت عائلتها إن الراقصة كانت دائمًا حذرة بشأن حساسيتها تجاه الفول السوداني، وأنها لم تترك البيت أبدًا بدون حقنة الإيبيبين.

وبالرغم من استخدام حقنة الإيبيبين التي كانت بحوزتها، إلا أنها لم تنجح في إنقاذها، وتوفيت في 11 يناير.