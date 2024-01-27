قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل بقلاوة المكسرات والفواكة المجففة ، فيما يلي:
مقادير بقلاوة المكسرات والفواكة المجففة:
عجينة جلاش
نصف كوب فستق مجروش
نصف كوب عجين جمل مجروش
نصف كوب بندق مجروش
٦ قطع مشمش مجفف
٦ قطع تين مجفف
٦ قطع قراصيا
١ ملعقة صغيرة قرفه
ربع كوب سكر
٢ ملعقة كبيرة زبده
٢ ملعقة كبيرة زيت
جوز هند للوجه
شربات
طريقة تحضير بقلاوة المكسرات والفواكة المجففة :
نقطع المشمش، القراصيا والتين الى قطع صغيرة و نخلطهم مع المكسرات المجروشة، السكر و القرفة.
نخلط الزيت و الزبدة معا .
نضع ورقة كلاج و نفرد على طول احدى الاطراف كمية من الحشوة ثم نلفها على شكل رول و نكرر العمليه على كل الكمية.
نرص الرولات في صينية الفرن و نقطعهم الى أصابع متساوية ثم ندهنهم بالزيت و الزبدة و ندخلهم الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى ينضجوا.
نغطس كل حبة على حدى بالشربات ثم نغلفها بجوز الهند.