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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل بقلاوة المكسرات والفواكة المجففة

بقلاوة المكسرات
بقلاوة المكسرات والفواكة المجففة 

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل بقلاوة المكسرات والفواكة المجففة ، فيما يلي:

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مقادير بقلاوة المكسرات والفواكة المجففة: 
عجينة جلاش
نصف كوب فستق مجروش
نصف كوب عجين جمل مجروش
نصف كوب بندق مجروش
٦ قطع مشمش مجفف
٦ قطع تين مجفف
٦ قطع قراصيا
١ ملعقة صغيرة قرفه
ربع كوب سكر
٢ ملعقة كبيرة زبده
٢ ملعقة كبيرة زيت
جوز هند للوجه
شربات

طريقة تحضير بقلاوة المكسرات والفواكة المجففة :
نقطع المشمش، القراصيا والتين الى قطع صغيرة و نخلطهم مع المكسرات المجروشة، السكر و القرفة.
نخلط الزيت و الزبدة معا .
نضع ورقة كلاج و نفرد على طول احدى الاطراف كمية من الحشوة ثم نلفها على شكل رول و نكرر العمليه على كل الكمية. 
نرص الرولات في صينية الفرن و نقطعهم الى أصابع  متساوية ثم ندهنهم  بالزيت و الزبدة و ندخلهم الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى ينضجوا. 
نغطس كل حبة على حدى بالشربات ثم نغلفها بجوز الهند.

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