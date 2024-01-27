قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل بقلاوة المكسرات والفواكة المجففة ، فيما يلي:

مقادير بقلاوة المكسرات والفواكة المجففة:

عجينة جلاش

نصف كوب فستق مجروش

نصف كوب عجين جمل مجروش

نصف كوب بندق مجروش

٦ قطع مشمش مجفف

٦ قطع تين مجفف

٦ قطع قراصيا

١ ملعقة صغيرة قرفه

ربع كوب سكر

٢ ملعقة كبيرة زبده

٢ ملعقة كبيرة زيت

جوز هند للوجه

شربات

طريقة تحضير بقلاوة المكسرات والفواكة المجففة :

نقطع المشمش، القراصيا والتين الى قطع صغيرة و نخلطهم مع المكسرات المجروشة، السكر و القرفة.

نخلط الزيت و الزبدة معا .

نضع ورقة كلاج و نفرد على طول احدى الاطراف كمية من الحشوة ثم نلفها على شكل رول و نكرر العمليه على كل الكمية.

نرص الرولات في صينية الفرن و نقطعهم الى أصابع متساوية ثم ندهنهم بالزيت و الزبدة و ندخلهم الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى ينضجوا.

نغطس كل حبة على حدى بالشربات ثم نغلفها بجوز الهند.