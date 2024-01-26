نشرة المرأة والصحة.. وفاة العامري فاروق....معلومات صادمة عن مرضه.. ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تصدر الفنان خالد الصاوي، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية كشفت عن تفاصيلها المذيعة إنجي علي.

تصدرت خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما صدق تنبؤتها بإنفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز من الفنان أحمد العوضي.

تدالو مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنان أحمد عز، وذلك خلال مشاركته في حفل توزيع الجوائز joyawards الذي كان مقام في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورا جديدة لها خلال تواجدها في الكويت.

توفي صباح اليوم العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، عن عمر يناهز 53 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

كشفت إحدى المصادر المقربة أن العامري فاروق قد دخل في غيبوبة منذ شهرين إثر تعرضه لنزيف في المخ ، وأجرى عدة جراحات .