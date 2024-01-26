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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بث مباشر .. شعائر صلاة الجمعة الثانية من شهر رجب بمسجد الشرطة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

يؤدي أئمة وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة الثانية من شهر رجب، تحت عنوان:«الدفاع عن الأوطان بين الواجب العيني والكفائي وعِظم الجزاء»، وتنقل شعائر صلاة الجمعة اليوم من رحاب مسجد الشرطة الذي يستقبل ثاني جمعة في رجب ضمن احتفالات عيد الشرطة 72. 

موضوع خطبة الجمعة الثانية من شهر رجب 

وتبدأ شعائر الجمعة الثانية من شهر رجب بتلاوة قرآنية مباركة للشيخ هاني الحسيني وخطيبًا الدكتور محمد مختار جمعة. 

ونشرت الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم 26 يناير 2024م بعنوان: "الدفاع عن الأوطان بين الواجب العيني والكفائي وعِظم الجزاء"، وفي هذا الصدد أكد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن الحر الشريف يفتدي وطنه بنفسه وماله، وأن تقوية شوكة الدولة الوطنية والدفاع عنها واجب شرعي ووطني ، وأن على كل منا أن يدافع عن وطنه من موقعه جنديًا كان أو شرطيًا أو كاتبا أو مفكرًا أو إعلاميًا، فالدفاع عن الأوطان في كل مجال من فروض الكفايات، وقد يصبح فرض عين على من يكلف به أو ينتدب له وحال تعرض الوطن للأخطار. 

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وتابع وزير الأوقاف: من منطلق قول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : "لا يَشْكُرُ اللهَ مَن لا يَشْكُرُ الناسَ" ، فإننا لنشكر تلك الجهود العظيمة التي تقوم بها قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية في الدفاع عن الأوطان متكاملين متعاونين في الحفاظ على أمن الوطن وأمانه ، وإذا كانت قواتنا المسلحة الباسلة ساهرة على حماية الوطن وتأمين حدوده ومصالحه وردع من تسول له نفسه المساس به أو الاقتراب منه، فإن شرطتنا الوطنية تقف جنبا إلى جنب مع قواتنا المسلحة الباسلة في ميدان الدفاع عن الوطن ، فالحفاظ على الأوطان يتطلب حماية حدودها من الأعداء المتربصين وحماية الداخل من العملاء والعابثين وتجار السموم والمخدرات وعصابات الجريمة المنظمة ، وكل الأدواء التي تنال من أمن الوطن وأمانه.

ووجه وزير الأوقاف التحية لقواتنا المسلحة الباسلة، وتحية لشرطتنا الوطنية بمناسبة عيدها الذي يذكرنا بيوم مجيد من أيام تضحيات رجال الشرطة البواسل في معركة الإسماعيلية في الخامس والعشرين من يناير سنة 1952م التي سطر فيها رجال الشرطة ملحمة عظيمة في الفداء والتضحية، وتحية لكل وطني شريف مفكرًا أو كاتبًا أو إعلاميًا أو اقتصاديًا أو طبيبًا أو مهندسًا أو معلمًا أو صانعًا أو حرفيًا أو زارعًا أو غير ذلك ، وكل من يقوم بواجبه الكفائي والعيني في خدمة وطننا العزيز .

كما وجه وزير الأوقاف خالص التهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية وكل رجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة .

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