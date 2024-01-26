نتيجة الفصل الدراسى الأول 2024 لصفوف النقل فى الجيزة |خبر عاجل الآن

يبحث جميع طلاب مدارس الجيزة واولياء امورهم عن موعد ظهور نتيجة الفصل الدراسى الأول 2024 لصفوف النقل فى الجيزة

ومن جانبها لم تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة حتى الان عن تاريخ موعد ظهور نتيجة الفصل الدراسى الأول 2024 لصفوف النقل فى الجيزة ، لكنها أكدت ظهور نتيجة الفصل الدراسى الأول 2024 لصفوف النقل فى الجيزة خلال ساعات بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح و رصد الدرجات

رابط نتيجة الفصل الدراسى الأول 2024 لصفوف النقل فى الجيزة عبر هذا الرابط

وتعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة على موقعها رابط نتيجة الفصل الدراسى الأول 2024 لصفوف النقل فى الجيزة والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على

‏ https://www.gizaedu.net/Results/Stages

وعلى رابط نتيجة الفصل الدراسى الأول 2024 لصفوف النقل فى الجيزة ‏ https://www.gizaedu.net/Results/Stages يتمكن الطالب من الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسى الأول 2024 لصفوف النقل فى الجيزة بالرقم القومي كما يجد الطالب امكانية الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسى الأول 2024 لصفوف النقل فى الجيزة برقم الجلوس

وكان قد تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة كنترول إدارة شمال التعليمية للاطمئنان على سير العمل وقام بمتابعة أعمال التصحيح واطلع على شيت رصد الدرجات

ووجه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، تعليمات عاجلة بشأن تصحيح امتحانات الفصل الدراسى الأول 2024 لصفوف النقل فى الجيزة ، شدد خلالها على ضرورة الإلتزام بالدقة فى التصحيح ، والدقة فى وضع الدرجات حرصا على مصلحة الطلاب

ونوه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، بضرورة الانتهاء من تصحيح امتحانات الفصل الدراسى الأول 2024 لصفوف النقل فى الجيزة وضرورة المتابعات المستمرة لأعمال الكنترول من قبل مدير عام الإدارة ووكيل الإدارة



ووجه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، الشكر لجميع القائمين بأعمال الكنترول على الجهد المبذول في تصحيح امتحانات الفصل الدراسى الأول 2024 لصفوف النقل فى الجيزة والعمل على إنجاز المهام فى أسرع وقت ممكن وطبقا للمواعيد المحددة



وأثنى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، على الجهد المبذول الموجهين الاوائل والسادة المعلمين والمعلمات والعمال لتفانيهم في العمل من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب