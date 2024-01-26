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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة الفصل الدراسى الأول 2024 لصفوف النقل فى الجيزة |خبر عاجل الآن

نتيجة الفصل الدراسى
نتيجة الفصل الدراسى الأول 2024 لصفوف النقل فى الجيزة

يبحث جميع طلاب مدارس الجيزة واولياء امورهم عن موعد ظهور نتيجة الفصل الدراسى الأول 2024 لصفوف النقل فى الجيزة

ومن جانبها لم تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة حتى الان عن تاريخ موعد ظهور نتيجة الفصل الدراسى الأول 2024 لصفوف النقل فى الجيزة  ، لكنها أكدت  ظهور نتيجة الفصل الدراسى الأول 2024 لصفوف النقل فى الجيزة خلال ساعات بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح و رصد الدرجات

رابط نتيجة الفصل الدراسى الأول 2024 لصفوف النقل فى الجيزة عبر هذا الرابط

وتعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة على موقعها رابط نتيجة الفصل الدراسى الأول 2024 لصفوف النقل فى الجيزة  والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على
https://www.gizaedu.net/Results/Stages 

وعلى رابط نتيجة الفصل الدراسى الأول 2024 لصفوف النقل فى الجيزة ‏ https://www.gizaedu.net/Results/Stages  يتمكن الطالب من الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسى الأول 2024 لصفوف النقل فى الجيزة بالرقم القومي كما يجد الطالب امكانية الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسى الأول 2024 لصفوف النقل فى الجيزة برقم الجلوس

وكان قد تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة  كنترول إدارة شمال التعليمية  للاطمئنان على سير العمل وقام بمتابعة أعمال التصحيح واطلع على شيت رصد الدرجات

ووجه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، تعليمات عاجلة بشأن تصحيح امتحانات الفصل الدراسى الأول 2024 لصفوف النقل فى الجيزة ، شدد خلالها على ضرورة الإلتزام بالدقة فى التصحيح ، والدقة فى وضع الدرجات حرصا على مصلحة الطلاب

ونوه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، بضرورة الانتهاء من تصحيح امتحانات الفصل الدراسى الأول 2024 لصفوف النقل فى الجيزة  وضرورة المتابعات المستمرة لأعمال الكنترول من قبل مدير عام الإدارة ووكيل الإدارة


ووجه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، الشكر لجميع القائمين بأعمال الكنترول على الجهد المبذول في تصحيح امتحانات الفصل الدراسى الأول 2024 لصفوف النقل فى الجيزة والعمل على إنجاز المهام فى أسرع وقت ممكن وطبقا للمواعيد المحددة


وأثنى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ،  على الجهد المبذول الموجهين الاوائل والسادة المعلمين والمعلمات والعمال لتفانيهم في العمل من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب

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