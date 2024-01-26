هترجع بسرعة.. رسالة مساندة من شوبير لـ محمد الشناوي

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة دعم لمحمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي ومنتخب مصر عقب إصابته بخلع في الكتف

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك ‏:” 3 شهور يعدوا بسرعه وترجع اقوى من الاول.. الف سلامه ياشناوى”.

ونجح منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، في الوصول إلى دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا، في نسختهاالـ34 المقامة حاليًا بكوت ديفوار، وذلك بعد التعادل في الجولة الثالثة مع كاب فيردي 2-2، ليتأهل وصيفًا للمجموعةالثانية خلف كاب فيردي.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الكونغولي، ثاني المجموعة السادسة التي تضم كلًا من المغرب والكونغو الديمقراطيةوزامبيا وتنزانيا، يوم الأحد المقبل 28-1-2024.

وستنطلق صافرة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.