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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

من دروس الإسراء الفرج بعد الشدة موضوع خطبة الجمعة الثالثة من شهر رجب

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، «من دروس الإسراء الفرج بعد الشدة» موضوع خطبة الجمعة القادمة الثاني من شهر فبراير 2023، والجمعة الثالثة من شهر رجب.

موضوع خطبة الجمعة الثالثة من شهر رجب

وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خلال خطبة اليوم، إن من قتل دون وطنه أو في سبيل وطنه أو من خلال المهمة التي يقوم بها سواء كانت مواجهة للأعداء من الخارج أم مواجهة للأعداء في الداخل فهم شهداء إن شاء الله عند ربهم يرزقون.

وتابع تحت عنوان الدفاع عن الأوطان من مسجد الشرطة: أن المصريين جميعًا يقدرون عاليًا ما تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية في الدفاع عن أمن الوطن وأمانه، وهم جميعًا بفضل الله خطوط إمداد حقيقي لجيشهم وشرطتهم، ومستعدون أن يكونوا معهم في الصفوف الأمامية متى طلب منهم ذلك أو ندبوا إليه، حالهم حال هذا الشاعر الذي يقول:
قومٌ إذا الشرُّ أبدى ناجِذَيه لهم
طــاروا إليه جمــاعات ووُحـدانا
لا يسألون أخاهم حينَ يندُبُهم
في النائبات على ما قال برهانا
ثقة في رئيسهم وفي جيشهم وشرطتهم.

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وأكد أننا أمة لا تبغي أبدًا، ولا تحب البغي ولا الاعتداء على أحد ولكنها عبر تاريخها الطويل نار تحرق المعتدي، أمة تحب السلام لكنها تحب سلام الشجعان، سلام الأقوياء السلام الذي له درع وسيف، وقوة تحميه، وعند الشدائد وفي مسيرة الأوطان لا يكون الدفاع عن الأوطان واجب مؤسسة واحدة إنما هو واجب على أبناء الوطن جميعًا كل في مكانه وميدانه، واجب على الجندي في مواجهة الأعداء وتأمين الحدود، واجب على الشرطي في مواجهة أصحاب الجرائم وما يهدد أمن الوطن الداخلي وأيضًا جنبًا إلى جنب مع أشقائهم في القوات المسلحة، في مهام الدفاع عن الوطن في كل مكان، واجب على الكتَّاب في بناء الوعي، مؤكدًا أن كل وعي رشيد يمكن أن يوفر نقطة دم تُسال، بناء الواعي واجب على الكتاب الشرفاء وعلى الإعلاميين الشرفاء، أن يبنوا وعيًا رشيدًا بأهمية الدولة، وأن تقوية بناء الدولة وتقوية شوكتها واجب شرعي ووطني وحياتي لجميع أبنائها، وأن كل ما يهدد أمن الوطن واستقراره يجب أن نتصدى له جميعًا كل في ضوء تكليفه، ثم إن علينا جميعًا أن نعمل على النهوض بوطننا، الطبيب في مشفاه، والمعلم في مدرسته، والزارع والصانع والحرفي ورجل الأعمال، فالأوطان لجميع أبنائها وهي بهم جميعًا

شهر رجب خطبة الجمعة الثالثة من شهر رجب من دروس الإسراء الفرج بعد الشدة وزارة الأوقاف الدفاع عن الأوطان مسجد الشرطة

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