تقوم فيه القيامة وبه ساعة استجابة.. وكيل الأوقاف الأسبق يوضح فضل يوم الجمعة

تحدث محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، عن فضل يوم الجمعة، قائلا: إن يوم الجمعة من أهم وأفضل الأيام خلال الأسبوع.

واستشهد بقول رسول الله :"خيرُ يومٍ طلعَتْ عليهِ الشمسُ يومُ الجمعَةِ فيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وفِيهِ أُدْخِلَ الجنَّةَ ، وفيهِ أُخْرِجَ منهَا ، ولا تَقُومُ الساعةُ إلا في يومِ الجمعَةِ".

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعساني، أن الله عز وجل ميز المسلمين بثلاثة أمور، وهم يوم الجمعة والاجتماع على قبله واحده وكلمة واحدة خلف الإمام.

واستشهد بقول رسول الله:"فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه".

وأكمل: يوم الجمعة مميز، لأن الله عز وجل خلق فيه "أدم" عليه السلام وفيه خرج من الجنة، وفيه تاب الله عليه، وفيه توفى الله آدم، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة استجابة، لذا هذه مزايا في يوم الجمعة دون غيره من الأيام.