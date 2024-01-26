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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم..نتيجة الفصل الدراسى الأول 2024 لصفوف النقل بالجيزة والخشت يقدم روشتة علمية لتحقيق السلام

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

نتيجة الفصل الدراسى الأول 2024 لصفوف النقل فى الجيزة |خبر عاجل الآن

يبحث جميع طلاب مدارس الجيزة واولياء امورهم عن موعد ظهور نتيجة الفصل الدراسى الأول 2024 لصفوف النقل فى الجيزة
 

الخشت يقدم "روشتة" علمية لتحقيق السلام عبر آليات مختلفة.. تفاصيل

قدم الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، محاضرة افتتاحية تأطيرية حول "السلام العالمي والدولة الوطنية" بدعوة من العلامة الدكتور عبد الله بين بيه رئيس مجلس الإفتاء الإماراتي ورئيس منتدى السلم العالمي، وذلك بجناح منتدى أبو ظبي للسلم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
 

تنسيق كليات الحاسبات والمعلومات في الجامعات الخاصة والأهلية

تنسيق الجامعات الخاصة والاهلية في الترم الثاني 2024.. يبحث العديد من الطلاب غير الملتحقين بالجامعات للعام الدراسي الحالي، عن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024، وبنفس الحدود الدنيا التي تقدم بها الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، وبدأ التقديم السبت الموافق 13 يناير 2024 ويستمر لمدة أسبوعين.

رئيس جامعة الأزهر: الإعداد الجيد لامتحانات منتصف العام جعلها شديدة الانضباط

أكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود، أن الإعداد الجيد لامتحانات منتصف العام الدراسي جعلها شديدة الانضباط والتنظيم، لافتا إلى أنه لم يتم تسجيل أي شكاوى من الطلاب حتى الآن فيما يتعلق بالورقة الامتحانية، وتم توفير كل سبل الراحة، وتذليل كل العقبات التي تواجه الطلاب.
 

أول سيارة كهربائية مصرية.. حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي في أسبوع

أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 20 حتى 26 يناير وكان على النحو الآتي:

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