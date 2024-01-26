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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تأهل 10 فرق من جامعة طنطا للتصفيات النهائية في مسابقة إبداع 12

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا  تأهل 10 فرق من طلاب جامعة طنطا للتصفيات النهائية في مجالات الابتكارات العلمية و الفنون التشكيلية و الترانيم و المراسل الإذاعي والتلفزيوني والفنون الشعبية والقصة القصيرة والدوري الثقافي "دورى المعلومات"، بمسابقة ابداع 12 التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت رعاية السيد  الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤكداً حرص إدارة الجامعة على دعمهم وتحفيزهم، وتوفير كافة أشكال الدعم لهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم لتحقيق الفوز بالمراكز المتقدمة ليكونوا نماذج نفتخر ونعتز بها. 

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وتضم الفرق المؤهلة بالمسابقة  فى مجال الابتكارات العلمية، الشركات الناشئة وريادة الأعمال مشروع."ريبيكيا "طلاب كلية الهندسة ، الطالب مهاب محمد اسماعيل الصباغ، والطالب محمد احمد فؤاد عجينة، وفى مجال  الأمن السيبراني والمعلوماتي ، مشروع  منصة سايبر للأمن السيبراني والمعرفة الرقمية، طلاب كلية الحقوق عمرو عماد أبو المجد غنيم، وسهيله محروس السيد عثمان ، وفى مجال الفنون التشكيلية النحت غير المتخصص ، الطالب احمد عبد الواحد عطيه، بكلية الحاسبات والمعلومات  ، وفى مجال الترانيم  الطالبة يوستينا توني فهيم كلية التربية النوعية، وساره عزمى رجائي كلية التربية النوعية، وكارولين جرجس سامى كلية التربية النوعية ، وماريا حبيب عماد الدين كلية التربية النوعية، وشيرى بيشوى حنا كلية التجارة، وكلارا اشرف كمال كلية التربية النوعية، وجوستينا اميل ميلاد كلية التربية ، وجورج عادل سمير عازف  بكلية التربية النوعية، وفى مجال المراسل الإذاعي والتلفزيوني تأهلت الطالبة آلاء ياسر عزت البدري بكلية التربية، وفى مجال الفنون الشعبية، تأهل الفريق الجماعي، ومجال القصة القصيرة ثلاثة أعمال تم تصعيدهم شملت قصة دفتر الانطباعات  للطالب احمد محمد سالم خليل  بكلية الطب البشري، وقصة "ليلك"  للطالبة ناريمان ابراهيم حجاج  بكلية طب الأسنان ، وقصة "صراع " للطالب محمد مجدى ابو الخير بكلية  طب الأسنان ، وفى مجال الدوري الثقافي ( دوري المعلومات ) الطالب محمد شادى يحيى بكلية طب الأسنان ، واسراء سعيد عبد الغني بكلية الطب البشرى ، والطالب محمد سامى أحمد بكلية طب الأسنان ، ونجوى السيد راضى  بكلية الطب البشرى ، وعبد الله محمد عبد العزيز بكلية الحقوق ، ويوسف ايمن ميدان بكلية التجارة

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وأشاد الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمستوى الطلاب بفرق الجامعة المؤهلة بالمسابقة، مؤكداً أن الجامعة تولي اهتماما كبيراً بطلابها المبدعين والموهوبين والمبتكرين، متمنيًا لهم تحقيق المزيد من التميز والنجاح، والحصول على المراكز المتقدمة لرفع اسم الجامعة عاليا.

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