من غير مشاوير .. المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة التموين الذكية

تعد بطاقة التموين من بين البطاقات الهامة التي من خلالها يتم الحصول على السلع التموينية من مكتب التموين وعليه فى حالة استلام بطاقة التموين الصادرة بدل فاقد أو تالف أو الصادرة حديثا.

خطوات استخراج بطاقة التموين الذكية

ويحاول الكثير من المواطنين وأصحاب بطاقات التموين إلي معرفة خطوات علي بطاقة التموين للمتزوجين الجدد سواء من خلال الذهاب إلي مكتب التموين أو عبر الخط الساخن الذي توفره الوزارة.

كيفية استخراج بطاقة التموين الذكية



هناك مجموعة من الخطوات اللازمة من أجل استخراج بطاقة تموينية ذكية جديدة للأسر غير المقيدة تموينيا، بعد اعتمادها من الوزارة، والإجراءات المطلوبة لإتمام القيد، وتتضمن ما يلي :-

- تتضمن إجراءات استخراج بطاقه التموين الذهاب لمكتب التموين التابع له المواطن.



- فى هذه الخطوة يتم تحرير النموذج الخاص باستخراج بطاقة جديدة طبقا للقرار 84 لسنة 2009

- تقديم المستند الدال على استحقاق صاحب الطلب لـ البطاقة التموينية طبقا للقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2009.

- يفحص مكتب التموين المستندات، ويدخل على النظام للتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية للمواطن أو أحد المستفيدين وذلك لضمان عدم إصدار أي بطاقات مكررة.

- فى هذه الخطوة يرسل مكتب التموين النموذج بعد الاعتماد إلى مركز الخدمة وتسليمه من خلال سركي تسليمات.

- بعدها يتم إدخال بيانات البطاقة التموينية جديدة للمواطن على النظام بناء على البيانات المدرجة في استمارة الخدمة المعتمدة من مكتب التموين و المديرية.

- فى هذه الخطوة تتولى الشركة المنفذة طباعة بطاقة التموين الذكية وبطاقة الرقم السري خلال أسبوعين.

- وبعد ذلك ترسل البطاقة الذكية إلى مكتب التموين مرفقا بها تقرير به جميع بيانات البطاقة وكافة المستندات و يتم كذلك إرسال بطاقة الرقم السري إلى مركز الخدمة.

- يتسلم المواطن البطاقة الجديدة من مكتب التموين بعد التأكد من جميع بياناته من التقرير الذي يحتوي على ( اسم صاحب البطاقة / الرقم القومي / عدد المستفيدين/ تاريخ الاستلام بعد التوقيع / اسم البدال التمويني).

- يتوجه المواطن إلى مركز الخدمة لاستلام الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة وذلك بعد اطلاع الموظف المختص على البطاقة الذكية و إثبات الشخصية للمستلم.

- يصرف المواطن المقررات التموينية بالبطاقة الذكية الجديدة اعتبار من الشهر التالي لاستلامها.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة تموينية ذكية جديدة

- إحضار صور من بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

- إحضار صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد الرقم القومي للمستفيدين.

- إحضار المستند الدال على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية طبقا للقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2009.

خطوات استخراج بطاقة التموين منفصلة



وتتيح بوابة مصر الرقمية عدة خطوات من أجل "فصل نفسك من بطاقتك التموينية الحالية واستخراج بطاقة جديدة لك" والذي يؤدي إلى استخراج بطاقة التموين منفصلة عن الأب، وشطب الاسم من البطاقة القديمة

- الدخول إلى بوابة مصر الرقمية

- اختيار أيقونة التموين.

- الضغط أيقونة فصل اجتماعي.

- كما يلزم الضغط على ابدأ الخدمة.

- وفى هذه الخطوة يتم الضغط على أيقونة الدخول إلى حسابي أو سجل حساب جديد.

- وهنا سيتم عرض بيانات بطاقة التموين، وهى «رقم البطاقة وأفراد الأسرة ورقم البدال».

- الإطلاع على الشروط الخاصة بأن يكون المواطن عضوا في البطاقة وليس رب الأسرة، وألا تنطبق على مقدم الطلب شروط الاستبعاد.

- في هذه الخطوة يجب الضغط على موافقة على الشروط والأحكام ثم الضغط على بند التالي.

- بعدها يلزم عليك اختيار المحافظة والإدارة التموينية ومكتب التموين.

- تحديد سبب الفصل عن بطاقة تموين الأب، من قائمة سبب الفصل ثم الضغط على بند التالي.

- الدخول على البيانات الخاصة بالعنوان الذي تريد استلام بطاقة التموين من عليه، وهى: «المحافظة، رقم المبنى، الدور، ورقم الشقة»، وبعد ذلك كتابة العنوان تفصيليا باللغة العربية، ثم اضغط التالي.

- عرض كافة البيانات التي تم إدخالها لمراجعتها على السيستم، مع وجود خاصية التعديل ثم الضغط على التالي.

- مراجعة تفاصيل المبلغ المطلوب سداده، حال اختيار خدمة السداد بالبطاقة الائتمانية ثم الضغط على سدد الآن.

- ظهور رسالة بأنه تم إرسال الطلب بنجاح، ويمكن تتبع الطلب بالضغط على خانة «تتبع الطلب».