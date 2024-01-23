لو جديدة .. أسرع طريقة لتفعيل بطاقة التموين

تحظي بطاقات التموين بأهمية كبيرة لدي المواطنين، خصوصا أنه يتم الحصول من خلالها على السلع التموينية بأسعار مدعومة ومخفضة، ويواجه البعض مشكلة فى حالة استلام بطاقة التموين الصادرة بدل فاقد أو تالف أو الصادرة حديثا حتى يتمكن من تفعيلها.

طرق تنشيط بطاقة التموين

وبعد استلام بطاقة التموين يرغب الكثير من أصحاب بطاقات التموين في معرفة طرق وخطوات تنشيط بطاقة التموين سواء من خلال الذهاب إلي مكتب التموين أو عبر الخط الساخن الذي توفره الوزارة.



ويمكن من خلال بوابة مصر الرقمية تفعيل البطاقة إلكترونيا، حيث يمكن من خلال البوابة إصدار بطاقات التموين بدل فاقد أو تالف وخدمة الفصل الاجتماعي أو نقل البطاقة من محافظة لأخرى.

شروط إعادة تفعيل بطاقة التموين

- يلزم علي صاحب بطاقة التموين الذهاب لمكتب التموين التابع له للإفادة بسفره خارج البلاد حيث يتم إيقاف البطاقة التموينية طوال فترة السفر وعند العودة من خارج البلاد يقوم الشخص بإبلاغ مكتب التموين لإعادة تشغيل البطاقة مرة أخرى.

- كما يلزم لتقديم تظلم بشأن وقف بطاقاتهم التموينية التوجه لأقرب مكتب تموين لتقديم تظلم مع اصطحاب بعض المستندات التي تشمل صورة البطاقة التموينية الموقوفة وخطاب من إحدى الجهات مثل شركة الكهرباء أو شركة الاتصالات أو الإدارة التعليمية.

- ويتم بعد مراجعة التظلم من المسئولين وفي حالة التأكد من أحقية المواطن المتظلم في استرجاع بطاقة التموين الخاصة به رفع الشكوى لوزير التموين.

خطوات تنشيط بطاقة التموين عبر الخط الساخن

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية أصحاب البطاقات التموينية من تنشيط بطاقة التموين عبر الخط الساخن 9136 حيث يلزم القيام بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة التي تشمل مايلي :-

- تبدأ أولي الخطوات بإرسال رسالة على رقم الخط الساخن 9136 مدونا بها رقم 1

- بعدها يتم إرسال الرقم السري للبطاقة، حيث تشترط وزارة التموين أن يتم إرسال الأرقام باللغة الإنجليزية لإتمام نجاح الرسالة وتبدأ خطوات التفعيل والتنشيط.

تنشيط بطاقة التموين عبر مكاتب التموين

ويمكن تنشيط بطاقة التموين من خلال الذهاب إلي مراكز مكاتب التموين المتاحة فى محافظات الجمهورية.

تفعيل بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

كما تتيح بوابة مصر الرقمية مجموعة من الخدمات للمواطنين ومن بينها الخدمات التموينية مثل تنشيط بطاقة التموين عبر خطوات سهلة وبسيطة:-

- تبدأ أولي خطوات تفعيل بطاقة التموين بالدخول على بوابة مصر الرقمية

- تظهر أمامك 6 خدمات تموينية متاحة على بوابة مصر الرقمية يتم اختيار خدمة التموين.

- الضغط على أيقونة تفعيل بطاقة التموين ثم تدوين بيانات البطاقة التموينية.

- كما يتم فى هذه الخطوة القيام بملء بيانات المستفيدين من البطاقة التموينية.

- الضغط على بند موافق ثم الضغط على خيار التالي.

- بعد ذلك يتم إرسال رسالة عبر الهاتف المحمول مدون فيها كود تفعيل بطاقة التموين.