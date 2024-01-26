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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العدل الدولية ترفض طلب الفريق الإسرائيلي بإلغاء قضية الإبادة الجماعية

صدى البلد

قالت رئيسة محكمة العدل الدولية  جون إي دونوجيو، إن المحكمة ترفض طلب الفريق الإسرائيلي بشأن إلغاء قضية الإبادة الجماعية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا.

وأضافت رئيسة محكمة العدل الدولية، أن الوضع في غزة كارثي ويهدد الأمن والسلام في المنطقة. 

وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية أنها تتوقع انهيار النظام العام الإنساني في غزة قريبا بسبب استمرار الحرب.

وأضافت رئيسة المحكمة العدل الدولية، أنه  يجب على إسرائيل ضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة باتهامات الإبادة الجماعية.

وأكدت رئيسة محكمة العدل الدولية ، على ضرورة اتخاذ إسرائيل إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة.

وأشارت رئيسة محكمة العدل إلى أنه على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية.

وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية، أنه ينبغي على إسرائيل أن تتخذ تدابير لمنع الدمار والإبادة الجماعية في غزة

وأمرت محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ كافة التدابير في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية
 

وأكدت محكمة العدل الدولية أنها ترى مخاطر لتفاقم الوضع في غزة

وشددت محكمة العدل الدولية على أنه على الأقل بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا للحصول عليها منطقية.

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العدل الدولية ترفض طلب الفريق الإسرائيلي بإلغاء قضية الإبادة الجماعية

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