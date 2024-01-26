عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بجناح الأزهر .. أشهر إصدارات مجلة نور للأطفال في معرض الكتاب

جناح الأزهر
جناح الأزهر

تشارك مجلة نور للاطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجى الازهر  للعام الثامن على التوالى  بركن الاطفال الخاص بجناح الأزهر  بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك ايمانا من القائمين على مجلة نور بدور المجلة  التعليمى والتثقيفى والترفيهى للاطفال والنشء وتبسيط المعلومة لديهم وتقديمها برسومات مميزة وجاذبة تسهل ايصال الفكرة من خلال إصدارات مختلفة ومتعددة فى كل المجالات التى تخص الاطفال واليافعين من سن 3سنوات وحتى 18 سنة، وتتميز تلك الاصدارات بتنوعها .

وتشمل اصدارات مجلة نور كتاب "كليلة ودمنة" ويقدم الكتاب ١٠ قصص للأطفال تُحكى على ألسنة الحيوانات بصياغة مناسبة ولغة مبسطة وشكل جديد  ويأتى الاهتمام بإصدار هذا الكتاب لأنه يعد من أشهر كتب القصص القديمة في العالم والتى نالت أعجاب الكبار والصغار، قام بتأليفها الكاتب الفارسي عبد الله بن المقفع، وتحتوي على الكثير من الأفكار الجميلة، والعبرة، والحكمة، والذكاء، والمتعة والإثارة.

وجاءت الكتب كالتالي: الأصدقاء الثلاثة، براءة الذئب، البجعة الماكرة، سر الحياة الأفضل، كأنها لم تؤكل للتو، الابن الثالث، الحمامة المتوجة، شيرما وكيرما وميرما، الشجرة المظلومة، أريد أن أجرب حظي.
ومن ضمن الاصدارات الحديثة لسلسلة كتاب مجلة نور للأطفال كتاب "إجابات مميزة لسؤال ملح جدًا جدًا" يستهدف النشء من سن 6 - 9 سنوات، ويناقش الكتاب قدرة الأطفال على التساؤل والاستنتاج؛ التي تُعد من خطوات البحث العلمي.

ويسرد الكتاب قصة أصدقاء يتجمعون للعب، فتحلو الأوقات وتمضي الساعات، يمرحون ويفرحون، ثم يجلسون ويتسامرون، وبين جد وهزل يفرض التساؤل نفسه على عقولهم الكبيرة، فتعصف بهم الإجابات الكثيرة، ويتأرجحون ما بين يقين وحيرة.

ومن أمثلة الأسئلة الواردة بالكتاب .. يا تُرى، مم يتكون القمر؟!، وكانت إجابات الأصدقاء: قرص حلاوة مولد كبير ومستدير، طبق أرز باللبن عملاق، كرة جولف انتفخت من كثرة الضرب بمضرب الجولف، قرص جبن رومي عملاق، وقبل أن يسود الصمت بينهم، دعاهم الأستاذ طارق للصعود لمناقشة هذا الحديث المهم، ورد على سؤالهم، موضحًا لهم أن القراءة هى أساس المعرفة، وأهدى لهم كتاب مصور عن القمر.

فرح الأولاد بالكتاب كثيرًا، وفرحوا أكثر بالإجابة عن تساؤلهم، واتفقوا في طريق عودتهم لمنازلهم أن يتبادلوا الكتاب فيما بينهم، ليقرأه كل منهم، ويتناقشوا فيه بعد ذلك، ولم يجدوا صعوبة في اتخاذ قرار حول من سيكون أول من يقرأ الكتاب؛ كانت صاحبة التساؤل.

3fbda88c-8e17-4754-88b7-85acc3383f62
3fbda88c-8e17-4754-88b7-85acc3383f62
8a4cfcd8-f6ca-4f5f-84f7-01545049d981
8a4cfcd8-f6ca-4f5f-84f7-01545049d981
الأزهر جناح الأزهر اصدارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية| تفاصيل

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

تجار الدولار في ورطة.. بشرى سعيدة للمصريين

القلب خف ومات بحاجة تانية.. سبب وفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

صخرة الأهلي يشارك أمام الكونغو.. فاروق جعفر يعلن مفاجأة في تشكيل المنتخب

أوقفوا الشراء فورا| جرام الذهب يقفز 1000 جنيه لهذا السبب

10 درجات كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم وأمطار بهذه المناطق

الخطة الجديدة بدأت| تعديل مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء.. تفاصيل الجدول وعدد ساعات الانقطاع

ترشيحاتنا

امم أفريقيا.. منتخب مصر يصل سان بيدرو استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية.. صور

معهد وقاية النباتات : تقنيات زراعية لمكافحة الآفات لتحقيق الأمن الغذائي

آلاف الزوار يؤدون صلاة الجمعة داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

تعليق جديد من فلسطين بشأن قرار محكمة العدل الدولية

سيد عبد الحفيظ ونجوم الرياضة في جنازة العامري فاروق

العراق .. ألمانيا تعلق رحلاتها الجوية من وإلى مطار أربيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. وفاة العامري فاروق....معلومات صادمة عن مرضه.. ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية

مشغولات يدوية وأنشطة.. مشاركة متميزة لذوي الاحتياجات الخاصة بمعرض الكتاب

علامات غير متوقعة لمرض العامري فاروق

القلب خف ومات بحاجة تانية.. سبب وفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

فيديو

أصالة تطرح أحدث كليباتها صندوق الذكريات .. فيديو

رانيا فريد شوقي تكشف عن حقيقة تعرضها للسحر.. فيديو

آخرهن ريهام سعيد وإليسا.. نجمات ضحايا عمليات التجميل وقعن في نفس الفخ

ليلى عبد اللطيف تنبأت بعودة تامر حسني لـ بسمة بوسيل.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ