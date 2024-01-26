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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفشي مرض الحصبة وسط إثيوبيا والحصيلة 22 طفلاً| تفاصيل

صدى البلد

أدى تفشي مرض الحصبة في منطقة وسط إثيوبيا التي تم تشكيلها مؤخرًا إلى وفاة 22 طفلاً خلال الأربعة عشر يومًا الماضية.

وكشف نيجا ديسالين، وهو مسئول في مستشفى شون، أن تفشي المرض قد حقق انتشارًا كبيرًا داخل المنطقة، حيث تتحمل بلدة شون عبئًا ثقيلًا بشكل خاص وفي بلدة شون وحدها، تم تشخيص إصابة أكثر من 80 شخصًا بالحصبة، وفقًا لما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

وقال نيجا: "نظراً للتدفق الكبير للمرضى ونقص الأسرة المتوفرة، لجأ المستشفى إلى تقديم العلاج للأفراد في خيام مؤقتة".

وعلاوة على ذلك، كشف الطبيب أن أكثر من 200 فرد يحملون حاليًا تشخيصًا للإصابة بالحصبة في مناطق شرق باداواتشو وغرب باداواتشو وسيرارو باداواتشو وبحسب نيجا، فإن الأطفال يشكلون غالبية المتوفين، وتتراوح أعمارهم بين 2 و12 سنة "خلال الأسبوعين الماضيين، توفي طفل أو طفلان بسبب المرض كل يوم."

وأرجع نيغا انتشار المرض إلى غياب التطعيم بفيتامين أ. وأوضح أن المستشفيات في المنطقة أغلقت أبوابها، وأضرب العاملون في المجال الطبي بسبب الرواتب المستحقة، مما أعاق مبادرات التطعيم.

وسط إثيوبيا مرض الحصبة مستشفى شون

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