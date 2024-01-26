عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الأوكراني : لدينا كل الضمانات من واشنطن لمصادرة الأصول الروسية

رئيس الوزراء الأوكراني
رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال

أكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الجمعة أن أوكرانيا تلقت ضمانات من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالدعم طويل الأمد، بما في ذلك نقل الأصول الروسية المصادرة لتمويل تعافي كييف.

وأوضح رئيس الوزراء الأوكراني أن "لدينا كل الضمانات من الولايات المتحدة بشأن الدعم طويل الأمد لأوكرانيا - على سبيل المثال الاستيلاء على الأصول الروسية لتمويل التعافي الأوكراني"، بحسب تصريحاته بصحيفة بوليتيكو الأمريكية. 

وقال: "نحن نعمل بجد مع إدارة الرئيس بايدن ومع الكونجرس للحصول على الدعم لعام 2024. سنرى كيف ستتطور الظروف في عام 2025".

وفي سياق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، قال شميهال: "أعتقد أن أي رئيس للولايات المتحدة سيدعم كفاحنا من أجل القيم المتحضرة، وقيمنا المتبادلة". 

رئيس الوزراء الأوكراني مصادرة الأصول الروسية دينيس شميهال الاصول الروسية التعافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية| تفاصيل

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

تجار الدولار في ورطة.. بشرى سعيدة للمصريين

القلب خف ومات بحاجة تانية.. سبب وفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

صخرة الأهلي يشارك أمام الكونغو.. فاروق جعفر يعلن مفاجأة في تشكيل المنتخب

أوقفوا الشراء فورا| جرام الذهب يقفز 1000 جنيه لهذا السبب

10 درجات كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم وأمطار بهذه المناطق

الخطة الجديدة بدأت| تعديل مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء.. تفاصيل الجدول وعدد ساعات الانقطاع

ترشيحاتنا

رئيس أرض الصومال يعترف: مذكرة التفاهم تتضمن حصول إثيوبيا على قاعدة عسكرية

امم أفريقيا.. منتخب مصر يصل سان بيدرو استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية.. صور

معهد وقاية النباتات : تقنيات زراعية لمكافحة الآفات لتحقيق الأمن الغذائي

آلاف الزوار يؤدون صلاة الجمعة داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

تعليق جديد من فلسطين بشأن قرار محكمة العدل الدولية

سيد عبد الحفيظ ونجوم الرياضة في جنازة العامري فاروق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. وفاة العامري فاروق....معلومات صادمة عن مرضه.. ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية

مشغولات يدوية وأنشطة.. مشاركة متميزة لذوي الاحتياجات الخاصة بمعرض الكتاب

علامات غير متوقعة لمرض العامري فاروق

القلب خف ومات بحاجة تانية.. سبب وفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

فيديو

أصالة تطرح أحدث كليباتها صندوق الذكريات .. فيديو

رانيا فريد شوقي تكشف عن حقيقة تعرضها للسحر.. فيديو

آخرهن ريهام سعيد وإليسا.. نجمات ضحايا عمليات التجميل وقعن في نفس الفخ

ليلى عبد اللطيف تنبأت بعودة تامر حسني لـ بسمة بوسيل.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ