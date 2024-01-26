رئيس الوزراء الأوكراني : لدينا كل الضمانات من واشنطن لمصادرة الأصول الروسية

أكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الجمعة أن أوكرانيا تلقت ضمانات من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالدعم طويل الأمد، بما في ذلك نقل الأصول الروسية المصادرة لتمويل تعافي كييف.

وأوضح رئيس الوزراء الأوكراني أن "لدينا كل الضمانات من الولايات المتحدة بشأن الدعم طويل الأمد لأوكرانيا - على سبيل المثال الاستيلاء على الأصول الروسية لتمويل التعافي الأوكراني"، بحسب تصريحاته بصحيفة بوليتيكو الأمريكية.

وقال: "نحن نعمل بجد مع إدارة الرئيس بايدن ومع الكونجرس للحصول على الدعم لعام 2024. سنرى كيف ستتطور الظروف في عام 2025".

وفي سياق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، قال شميهال: "أعتقد أن أي رئيس للولايات المتحدة سيدعم كفاحنا من أجل القيم المتحضرة، وقيمنا المتبادلة".