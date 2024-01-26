مراقبة الأغذية بالدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 194 منشأة

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية, تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى بشن حملات تفتيشية على 194 منشأة تبين أن 52 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

قالت الدكتورة لبنى عابد مدير إدارة مراقبة الأغذية، إن الحملات تمكنت من تحرير عدد 143 محضراً و سحب 62 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 788 كيلو من أغذية متنوعة و124 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.



وأكد مكين استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

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