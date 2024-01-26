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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليس جزءا من خططنا.. رئيس نابولي يصدم مورينيو

مورينيو
مورينيو

أعلن أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، عن موقفه من التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وتعرض مورينيو للإقالة من منصبه كمدير فني لروما في الأيام الماضية، وارتبط بالانتقال لنابولي في ظل رغبته بالبقاء في إيطاليا.

وقال دي لورينتيس في تصريح نقله الصحفي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على "إكس": "مورينيو ليس جزء من خططنا، لم تتم مناقشة الأمر أبدا.. وأعتقد أن مستقبل جوزيه لن يكون في إيطاليا".

ومنذ رحيله عن ذئاب روما، ارتبط مورينيو بالعديد من الأندية، حيث ربطته تقارير عديدة بقيادة الشباب السعودي، بجانب نيوكاسل يونايتد.

يشار إلى أن نابولي لا يمر بأفضل مستوياته، بعد التتويج التاريخي بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.
 

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