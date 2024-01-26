ليس جزءا من خططنا.. رئيس نابولي يصدم مورينيو

أعلن أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، عن موقفه من التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وتعرض مورينيو للإقالة من منصبه كمدير فني لروما في الأيام الماضية، وارتبط بالانتقال لنابولي في ظل رغبته بالبقاء في إيطاليا.

وقال دي لورينتيس في تصريح نقله الصحفي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على "إكس": "مورينيو ليس جزء من خططنا، لم تتم مناقشة الأمر أبدا.. وأعتقد أن مستقبل جوزيه لن يكون في إيطاليا".

ومنذ رحيله عن ذئاب روما، ارتبط مورينيو بالعديد من الأندية، حيث ربطته تقارير عديدة بقيادة الشباب السعودي، بجانب نيوكاسل يونايتد.

يشار إلى أن نابولي لا يمر بأفضل مستوياته، بعد التتويج التاريخي بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

