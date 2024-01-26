برشلونة يجهز بديل تشافي بعد الخسارة أمام بيلباو

كشفت تقارير صحفية الضوء على المدرب المفضل بالنسبة لخوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، لخلافة تشافي في مهمة تدريب الفريق.

وأوضح برنامج "El Larguero" على إذاعة "كادينا سير" أن تياجو موتا هو المدرب المفضل بالنسبة إلى لابورتا ليكون خليفة تشافي في تدريب برشلونة.

وأضافت التقارير أن تشافي لديه ثقة إدارة برشلونة في الوقت الحالي، إلا أنه في حال لم ينجح في تحقيق الأهداف التي جرى تحديدها بداية الموسم، سيكون تياجو موتا المدرب القادم للبارسا.

وحقق أتلتيك بيلباو الانتصار على برشلونة، بنتجية 4-2، الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، في معقل الفريق الباسكي "سان ماميس".