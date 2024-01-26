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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نجاح كبير لأول حوار غنائي بين أنغام وتامر عاشور بحضور كامل العدد

انغام وتامر عاشور
انغام وتامر عاشور

شهد حفل الحوار الغنائي لصوت مصر أنغام والمطرب تامر عاشور والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات نجاحا كبيرا وحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية، ضمن فعاليات موسم الرياض.


افتتحت أنغام الجزء الأول من حفل الحوار الغنائي حيث صعدت على خشبة المسرح بكامل أناقتها مرتدية فستانا بلون الـ "روز" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب مع تقديمها لأغنية "حالة خاصة" التى عادة ما تهديها لجمهورها كتحية منها لحفاوة الإستقبال.

وقدمت أنغام خلال الجزء الاول من " الحوار الغنائي" أغاني "قلبك" ، "عمرى معاك" ، "سيبته" ،"لوحة باهته" ، " انا ساندة عليك" و "سيدي وصالك".

وقدم تامر عاشور بالتبادل مع أنغام فى الجزء الأول أغنيات " من غير ما أحكيلك" ، " بيت كبير" ،"حكايات" ،"آخر مقابلة " ،" بقول عادي" ،"خليني في حضنك" و"ده حكاية".

واختتم تامر عاشور الجزء الأول منفردا باغانى " هيجي موجوع" ،"كنت فين" ،" ذكريات"، "هاجي على نفسي" ، " افترقنا" ، "خلصانة الحكاية" و"كان موجوع".

وتصاعدت المزيد آجواء الإثارة والمتعه للحوار الغنائي خلال الجزء الثاني  والأخير من الحفل مع عودة أنغام لخشبة المسرح مرتدية فستانا أكثر جاذبية باللون الاسود من تصميم مواز وقدمت أغنية " تسلم" بمشاركة تامر عاشور ثم قدمت "ده اللي عندي" ، "ليه سبتها" ،"لا تهجى" ،"انا بعته كتير" ،"ولا دبلت" ،"اكتبلك تعهد" و "مابتعلمش".

وقدم تامر عاشور فى نفس الجزء بالتبادل مع انغام أغاني " كلموها عنى" ، "رجعنا فى كلامنا" ،"بياعه" ،"كرهيني فيكي" ،"تيجي نتراهن" و"قولوا له سماح".

واختتمت صوت مصر الجزء الثانى والأخير من الحفل منفردة بأغاني "الف اسف" ، "ثلات حروف" ،"بخاف" ،"100 صورة" ،"سيبك أنت" ،"عرفها بيا" ،"إتجاه واحد" ،"هتمناله الخير" ،"مهزومة" و"ياريتك فاهمني".


تخلل الجزء الثاني من الحفل الإعلان عن منح أنغام وتامر عاشور الاقامة الذهبية بالمملكة العربية السعودية والذى علقت عليه أنغام بالشكر وأهدت كلمة حب لخادم الحرمين والمملكة لكل ما تقدمه من دعم للفن والثقافة بالإضافة الى شكر الشركة المنظمة، وما زحت الجمهور قائلة: هنبقى جيران".


كما قدمت أنغام أغنية بمشاركة تامر عاشور أغنية "عشت معاك حكايات" تلبية لرغبة المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

وحرص تامر عاشور على تحية أنغام وعبر عن سعادته بوجوده بجوار صوت مصر واعرب عن سعادته بنجاح فكرة الحوار الغنائي معها.

كما قام عاشور بإهداء انغام مقطع من أغنية "خليني فى حضنك لأنغام والذي يقول: "أنا مكسب عمري إني قابلتك ..غيرت في عيني الأيام ..طمنتني ع الباقي في عمري
حققت لي كل الأحلام" وسط المزيد من تفاعل الجمهور.

من جانبها وجهت أنغام كلمة شكر لتامر عاشور الذي يمتلك رصيد غنائي يوافق رصيدها وقامت بتهنئة زوجته المذيعة نانسي على زواجهما.

ووجهت أنغام مؤخرا رسالة لمهاجمي ظهور الفنانة نجاة في حفل joy awards.
ونشرت عبر موقع إكس تدوينة نصها:«السيده نجاة الصغيرة كبيرة المقام كرمت في المملكة العربيه السعودية أرقي تكريم في حضور عدد كبير من نجوم مصر والعالم واسقبلت بحفاوة وكرم بالغ نشكر عليه القائمين على المهرجان».

وتابعت: «ونشكر عليه المملكة وأهلها اللي هم أهلنا وأحبابنا وتكريمها هو تكريم كل فنان مصري محترم صاحب تاريخ وقلب نقي وكفايه فتنة !!!!والله عيب».


على جانب آخر واصلت صوت مصر أنغام تصدر التريند حتى اللحظات الأخيرة من عام 2023 والذى شهد اهتماما عربيا كبيرا بما تقدمه من فن وإبداع بالإضافة إلى اطلالتها واناقتها التي تصدرت اكثر من مرة مؤشرات البحث طوال العام والذى اختتمته برقى وتألق فنى كالعادة خلال مشاركتها في حفل ليلة رأس السنة والذى حمل عنوان" ليلة نجمات العرب".

كما شهدت نفس الليلة صلح أنغام وأصالة وعلق تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه على إتمام هذا التصالح، قائلًا: سنة جديدة يكون عنوانها المحبة.. الرسالة من موسم الرياض رسالة حب وإبداع وسعادة.

على جانب آخر تصدرت أنغام قبيل الحفل تريند مواقع التواصل الإجتماعي بلقائها مع الفنانة العالمية لارا فابيان خلال الإحتفال بتكريم فنان العرب محمد عبده حيث نال لقاء النجمتين تفاعلا ايجابيا من المعجبين بفنهما حول العالم.

ووجهت الفنانة أنغام رسالة إلى فنان العرب محمد عبده بعد حفل تكريمه في المملكة العربية السعودية.

وكتبت أنغام في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: أستاذي الكبير ورفيق قلبي وأذني أبو نوره ربنا يحفظك ويطول في عمرك كنت أمس في أبهى صورك حضرت معك واستمتعت بليلتك الله يحفظك لنا وللملكة العربية السعودية ويديم بهاءك بحبك".

كما قدمت أنغام مؤخرا أغنية وطنية حماسية بعنوان "حلفونا" لدعم القوات المسلحة والبطولات التى يواصل تحقيقها حتى الآن.


ومن أبرز التريندات موقفها المشرف من المتحدث الإعلامي باسم الكيان الصهيوني دعما لضحايا غزة وفلسطين .. وغيرها من المواقف الفنية والإنسانية التى كانت الأكثر بحثا على مواقع التواصل الإجتماعي طوال عام 2023  بمصر ودول العالم العربي منها حفلى صوت مصر  بالمملكة العربية السعودية و بمهرجان "العالم علمين" والذان حظيت بمتابعة الملايين من محبيها.

كما تصدرت أنغام التريند عندما كشفت عن جوانب انسانية خاصة فى حياتها الشخصية  تكتمت الخوض فيها لسنوات طويلة مع الإعلامى الإماراتي أنس بوخش وهو آثار المزيد من تعاطف ودعم محبيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بقوة حيث وصفوا اللقاء بالفضفضة الإنسانية التى كانت بحاجة لها لإعادة ترتيب أولويات حياتها وتفضيلها للامومة كدور أول بحياتها ثم الفنانة الموهوبة المجتهدة المحافظة على تاريخها الذى اثرت به الموسيقى العربية.

 

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