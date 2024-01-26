موافى : من لا يستطيع الصيام للمرض عليه الفدية

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، ان هناك بعض الحالات المرضية يحددها الأطباء والتي ممنوع على صاحبها الصيام.

وتابع حسام موافي خلال برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة “صدى البلد”، مرضى السكر منهم من هو ممنوع بأمر الطبيب مثل الذي يعالج بالأنسولين، معقبا:"إن الإنسان مطالب بالحفاظ على النفس من لا يستطيع الصيام للمرض عليه الفدية".

وأكد موافى أن الطبيب هو الذي يحدد مستوى المرض لدى الشخص ونسبة السماح له بالصيام من عدمه، معلقا: «فيه مرضى فشل كلوي مينفعش يصوموا».

غلو فى الدين

وتابع حسام موافي: «هناك مرضى يصرون على الصيام وهم في حاجة لعدم الصيام من ناحية الطب؛ وهذا في الدين يسمى تنطع وغلو في الدين؛ لأن الدين يسر وليس عسر وهو أسهل الأديان».

واستشهد أستاذ الحالات الحرجة قائلا: ربنا سبحانه وتعالى قال: «وما جعل عليكم في الدين من حرج».