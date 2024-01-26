جمال عنايت: قرارات «العدل الدولية» لاقت ترحيبا إقليميا ودوليا

علق الإعلامي جمال عنايت على قرارات محكمة العدل الدولية، قائلا إن هذه القرارات احتلت كل الشاشات في كل أنحاء العالم، لافتا أن هذه القرارات لاقت ترحب إقليمي ودولي باعتبار أنها استكمال لمساع أو لأفكار بدأت قبل 30 عاما وأنتجت اتفاقية «أسلو».

وأضاف «عنايت»، خلال تقديمه برنامج «ثم ماذا حدث»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، «الفكرة كلها هي كيف يمكن التعامل مع القضية الفلسطينية وكيف يمكن إنهاء هذه الأزمة التي استمرت أكثر من 75 عاما؟».

وأشار إلى أن قرارات اليوم يراها الفلسطينيون مهمة وتؤثر على مسار القضية، والأهم أنها قد تكون خطوة في سبيل إقامة الدولة، التي أشارت إليها منذ 30 عاما اتفاقية «أسلو»، والتي شكلت بشكل ما اختراق لوضع نحتاج للاستفادة منها والبناء عليها.

وتابع: «في الثلاثين سنة الماضية يمكن لم تكن آمال الفلسطينيين تتحقق بشكل كامل، بل وكان المشوار صعبا للغاية، ووقتها الناس ابدت استغرابها من أسلو وفوجئت بالاتفاق التاريخي، واعتبره البعض تجسيدا لآمال الشعب الفلسطيني في تحقيق السلام وإنهاء من العقود الدائم».

واسكمل: «لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، واليمين الإسرائيلي يعود مرة أخرى، وهنا يتجدد السؤال، إلى أي مدى يمكن الاستفادة من أوسلو؟ هل هناك شريك الآن يمكن أن تجري معخ مثل هذه الاتفاقيات؟».