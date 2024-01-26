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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يهنئ «الزناتي» بصعوده لنهائي بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبية

أبطال تنس الطاولة
أبطال تنس الطاولة

هنأ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أيمن الزناتي؛ لصعوده إلى نهائي بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبية، وخالد حسني؛ لحصوله على المركز الخامس فِرَق الرجال

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ونجح أيمن الزناتي، بطل تنس الطاولة البارالمبي للصعود إلى نهائي الزوجي المختلط والمنافسة على الميدالية الذهبية ضد منتخب تركيا في منافسات بطولة مصر الدولية.

كما تمكن خالد حسني، من الحصول على المركز الخامس فرق رجال ويشارك لاعبي نادى الإرادة والتحدي بكفر الشيخ، في بطولة مصر الدولية، التي تقام من 24 حتى 27 يناير الجاري، داخل مجمع صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

قال محافظ كفر الشيخ، إن الأبطال حققوا إنجازا رياضياً يستحق التقدير ويثبت تفوق أبطالنا القادرين باختلاف، مشيراً إلى اهتمام القيادة السياسية بدعم واكتشاف المواهب الرياضية لذوي القدرات الخاصة، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التي تدعم الرياضة كحق للجميع.

من جانبه، قدم الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، التهنئة إلى الأبطال ومجلس إدارة النادي الداعم للأبطال، مؤكداً  دعم المديرية للأبطال وانتظار ذهبية الزناتي في مباراته الفاصلة.

وتستأنف غدا السبت، مباريات دور المجموعات ثم تقام المباريات النهائية لجميع الفئات على صعيد الفردي في الفترة المسائية، وأوضح عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، أنه تقررت إقامة مباريات الزوجي للرجال والسيدات والمختلط يومي 26 و27 يناير الجارى وتعد البطولة بوابة الأمل لجمع النقاط والتأهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وتقام البطولة بمشاركة 27 دولة بواقع 184 لاعباً ولاعبة من دول "بلجيكا، تشيلي، التشيك، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، هونج كونج، المجر، الهند، العراق، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا الجنوبية، السعودية، مونتينيجرو، هولندا، النرويج، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، تركيا، أوكرانيا، فنزويلا، اليمن ومصر البلد المضيف.

التنمية المستدامة التنمية المستدامة 2030 الشباب والرياضة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين القيادة السياسية

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