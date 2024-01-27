أخبار التعليم|برقم الجلوس فقط.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة.. تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني.. مصاريف كليات الصيدلة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني.. مصاريف كليات الصيدلة

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية يسعى الكثير من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، والذين لم يحالفهم الحظ في الالتحاق بإحدى كليات الصيدلة بسبب مجموعهم. تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني 2024 ويعقدون آمالا كبيرة على الجامعات الأهلية للتقديم بها ودخول الكليات من خلالها.

لا تفوتك.. المريخ أسفل عطارد في ظاهرة فلكية فريدة

نشهد يوم غدآ، ظاهرة فلكية جديدة حيث يقترن كوكب عطارد، أصغر كواكب المجموعة الشمسية، مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) فى مشهد جميل وبديع ينتظره جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال للرصد والتصوير، إذا سمحت لهم الفرصة وتوافرت لديهم المعدات والظروف المناخية والجغرافية الملائمة.

التعليم تنظم رحلات يومية لـ معرض الكتاب لطلاب المدارس من مختلف المحافظات

تنظم الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحت إشراف الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة ، مشاركات يومية لطلاب المدارس من مختلف محافظات الجمهورية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، فى دورته الخامسة والخمسين التي تمتد خلال الفترة من ٢٤ يناير إلى ٦ فبراير 2024.

كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة تتخذ قرارا استثنائيا

أعلنت الدكتورة ايمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، عن فتح باب القبول بشكل استثنائي لدرجتى الماجستير والدكتوراه للعام الجامعى 2024/2023، من بعد غد الأحد وحتي يوم الثلاثاء 30 يناير، بناء على قرار مجلس الكلية.

برقم الجلوس فقط.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

يبحث أولياء الأمور والطلاب بالجيزة عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول، بعد إنتهاء الإمتحانات يوم الأربعاء الماضي.

معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة يعلن الأوراق المطلوبة للتسجيل بدورات فبراير

أعلن معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة، عن بدء التسجيل لدورات فبراير حيث أن المحاضرات ستكون حضورية واونلاين، وفقًا لاختيار الطالب، بواقع يومين أسبوعيًا من الساعة 5:00 مساءً إلى الساعة 7:00 مساءً، لمدة 3 أشهر تبدأ من 2024/2/17.

آداب القاهرة تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 - 2024

أعلنت الدكتورة نجلاء رافت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024.