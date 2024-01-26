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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تنظم رحلات يومية لـ معرض الكتاب لطلاب المدارس من مختلف المحافظات

رحلات معرض الكتاب
رحلات معرض الكتاب

تنظم الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحت إشراف الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة ، مشاركات يومية لطلاب المدارس من مختلف محافظات الجمهورية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، فى دورته الخامسة والخمسين التي تمتد خلال الفترة من ٢٤ يناير إلى ٦ فبراير 2024، بمشاركة أكثر من ١٢٠٠ دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية؛ وذلك بهدف تزويد الطلاب بالمعلومات العلمية والأدبية والثقافية.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الفني، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وجه بتنظيم رحلات لطلاب المدارس للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب وتشجيعهم على القراءة والاطلاع والمشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة بالمعرض.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الفني أن اليوم الثاني لفعاليات المعرض شهد مشاركة 2500 طالبا وطالبة من طلاب المدارس بمحافظتي الجيزة والقليوبية، حيث قاموا بزيارة مختلف الأجنحة بالمعرض، مشيرا إلى أنه من المقرر تنظيم رحلات يومية لطلاب المدارس للمعرض من مختلف المحافظات.

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