عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 - 2024

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة نجلاء رافت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024.

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت ، تم إعلان  نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول ببرامج الدراسات العليا ماجستير و دكتوراه و الدبلومات .

كما أوضحت " رأفت " انه تم فتح باب التقدم الالتماسات بإعادة الرصد حتى يوم الخميس الموافق ١ فبراير القادم

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر ، قدم الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، محاضرة افتتاحية تأطيرية حول "السلام العالمي والدولة الوطنية" بدعوة من العلامة الدكتور عبد الله بين بيه رئيس مجلس الإفتاء الإماراتي ورئيس منتدى السلم العالمي، وذلك بجناح منتدى أبو ظبي للسلم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، في بداية محاضرته أن  موضوع السلام العالمي يشغل بال كل مُحبي السلام وكل رافضي الحروب والنزاعات في العالم حتى وإن عجزنا مرحليا عن تحقيق السلام في العالم، مؤكدًا أن السلام لابد من تحقيقه أولًا في العقول باعتبار أن العقول هي البداية؛ وتاريخ الدول والممالك خير دليل علي ذلك، فإذا كان هناك نوع من السلام النفسي والعقلي لدى الشعوب سيقودون بلادهم نحو السلام،  ولا يخوضون سوى حروب دفاعية، على العكس من الشعوب التي تمتلك نزعة عدوانية في نفوسهم سيقودون بلادهم للحروب العدوانية الاستعمارية، مشددًا على أن سلام العقول هو نقطة البداية التي يجب أن تحل وتسود في العالم.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن السلام العالمي لا يعني زوال العنف في العالم، لأن السلام غير المبني على العدل أو الإنصاف هو سلام هش وسرعان ما يزول، مشيرًا إلى أن عصرنا يشهد العديد من الحروب يتم التدخل لوقفها ولكن سرعان ما تعود مره ثانية بسبب عدم التعامل الصحيح مع الأسباب الحقيقية للنزاع والتي تقوم على عدم تحقيق الإنصاف للشعوب، لافتًا إلى أن السلام هو أكثر من مجرد غياب العنف فهو تحقيق العدالة وإزالة أسباب النزاع.

اعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الاول أداب جامعة القاهرة الدكتورة نجلاء رأفت امتحانات الفصل الدراسي الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القلب خف ومات بحاجة تانية.. سبب وفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

أول قرار رسمي من النادي الأهلي بعد وفاة العامري فاروق

خلاف على نزع الأجهزة| ماذا حدث في غرفة العامري فاروق قبل الوفاة بيوم.. بسمة وهبة تجيب

حلول برلمانية وتوقعات اقتصادية.. موعد انخفاض سعر الذهب في مصر

ظهور جديد لـ ياسمين عبد العزيز بهذه الإطلالة| شاهد

أمطار غزيرة وصقيع .. تحذير عاجل من الأرصاد

كيف واجه الفراعنة برد الشتاء؟.. عميدة الأثريين المصريين توضح

ترشيحاتنا

بـ25 دعاء في ليلة نصف رجب تستيقظ على أرزاق واسعة.. ردده للفجر

دعاء للميت في الأيام البيض.. يضيء قبره ويجعله من رياض الجنة

مانشستر سيتي يطيح بـ توتنهام من كأس الاتحاد الإنجليزي

الكيلاني: معرض القاهرة للكتاب ووزارة الثقافة تلقى كل الدعم من مؤسسات الدولة

17 مليون جنيه لـ خزانة الدولة وفرع بـ شمال سيناء.. قضايا الدولة في أسبوع

أخبار التوك شو| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس.. سبب ارتفاع سعر الدولار.. ماذا بعد قرارات العدل الدولية ضد إسرائيل؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نواة التمر تعالج أمراضا خطيرة وتصنع منها الأدوية.. أبرزها تفتيت حصوات الكلى

بسبب طبيب التجميل .. تسريب تسجيل صوتي صادم يتهم ريهام سعيد بالنصب

خلاف على نزع الأجهزة| ماذا حدث في غرفة العامري فاروق قبل الوفاة بيوم.. بسمة وهبة تجيب

بعد غياب.. ياسمين عز تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ