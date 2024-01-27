مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على بيع مقاتلات إف-16 لتركيا

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بين كاردين، وافق على بيع مقاتلات إف-16 لتركيا بعد تصديق البرلمان التركي على انضمام السويد لحلف الناتو.

وأمس الجمعة، قال الرئيس التركي رجب أطيب أردوغان في تصريحات صحيفة: "وزير خارجيتنا هاكان فيدان يتابع عن كثب مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن العملية الخاصة بالموافقة على بيع المقاتلات لتركيا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أرسل، الأربعاء، رسالة إلى قادة لجان رئيسية في الكونجرس، أبلغهم فيها نيته بدء عملية الإخطار الرسمي لبيع الطائرات التي تصنعها "لوكهيد مارتن" إلى تركيا بمجرد أن توافق أنقرة على طلب السويد الانضمام لحلف الناتو.

وقال أردوغان في هذا الشأن: "نأمل أن تؤدي هذه العملية إلى تمكين نتيجة تتمثل في إرسال طائرات (إف 16) إلى تركيا".

وكانت 10 دول غربية، بينها كندا والسويد، قد فرضت حظراً على صادرات السلاح ومعدات التصنيع العسكري لتركيا بسبب عملية "نبع السلام" العسكرية التي نفّذتها ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا في أكتوبر 2019. وعلقت السويد وفنلندا الحظر، وبدأت كندا مفاوضات مع تركيا بشأن إنهاء مماثل لهذا الحظر.