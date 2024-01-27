بعد شائعة ارتباطهما .. أول ظهور لـ جيجي حديد وبرادلي كوبر

تمكنت عدسات المصورين من التقاط صورة لكل من الممثل العالمي برادلي كوبر وعارضه الازياء جيجي حديد ، اثناء ظهورهما معا لتناول العشاء .

ويعد هذا هو الظهور الاوضح للثنائي بعد انتشار شائعات تفيد بوجود علاقه عاطفية تجمع بينهم .

أعلنت صحيفة ديلي ميل أن عارضة الأزياء جيجي حديد قد تلقت الكثير من التهديدات بالقتل خلال الأيام الماضية عقب دعمها للقضية الفلسطينية ومساندتها لشعب غزة ، مما أدى إلى دخولها مع إسرائيل فى صدام صريح.

ردت عليها إسرائيل من خلال حساب جيجي حديد الرسمي أيضًا على السوشيال ميديا واتهمتها بأنها معادية للسلام والسامية.

تعرضت جيجي حديد لانتقادات من قبل إسرائيل بعد أن نشرت بيانًا حول الحرب المستمرة ، وفق ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

نشرت عارضة الأزياء ، البالغة من العمر 28 عامًا، على إنستجرام رسم بياني حول دعم فلسطين الذي يُعتقد خطأً أنه معاداة للسامية أو دعم لحماس.