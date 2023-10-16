جيجي حديد تستفر إسرائيل بدعمها للفلسطينيين

تعرضت جيجي حديد لانتقادات من قبل إسرائيل بعد أن نشرت بيانًا حول الحرب المستمرة ، وفق ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية .

نشرت عارضة الأزياء نصف الفلسطينية، البالغة من العمر 28 عامًا، على إنستجرام رسم بياني حول دعم فلسطين الذي يُعتقد خطأً أنه معاداة للسامية أو دعم لحماس.

وجاء في منشور حديد على Instagram Story، والذي تمت مشاركته في الأصل بواسطة : “لا يوجد شيء يتبع اليهودية في معاملة الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين. إن إدانة الحكومة الإسرائيلية ليست معادية للسامية، ودعم الفلسطينيين لا يعني دعم حماس”.

رداً على ذلك، انتقد حساب Instagram الرسمي لدولة إسرائيل بيان حديد.