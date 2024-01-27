خطورة كبيرة.. تطورات إصابة إمام عاشور ومشاركته في مباراة مصر والكونغو المقبلة|شاهد

كشف الإعلامي إبراهيم فايق أخر تطورات إصابة أمام عاشور نجم منتخب مصر، بعد تعرضه لإصابة في الرأس وحدوث ارتجاج في المخ له.

وقال فايق عبر برنامجه القاهرة أبيدجان على قناة اون تايم سبورتس، أن مشاركة إمام عاشور في لقاء الكونغو الديمقراطية غدا الأحد هي مخاطرة كبيرة جدا، وان بروتكول علاج الارتجاج في المخ هو 6 أيام، وهو مجبر على عدم مشاركته، وأن طبيب المنتخب بالنسبة له مشاركة إمام عاشور في اللقاء شيء مرفوض بنسبة مليار في المية، وان صحة إمام عاشور بالنسبة للمنتخب والجهاز الطبي هي أولوية أولى.

" src=" ">

وأدى إمام عاشور تدريبات تأهيلية في مران منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته بمدينة سان بيدرو بكوت ديفوار ، اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة منتخب الكونغو الديموقراطية في العاشرة مساء الأحد المقبل في دور الستة عشر بكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ ، طبقا للبروتوكول العلاجي.

وتعرض إمام عاشور لاعب منتخب مصر لإصابة بالرأس خلال تدريب المنتخب اليوم و تم التعامل الفورى عن طريق الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا ، ثم توجه اللاعب برفقة الجهاز الطبي للمستشفى على الفور وأجرى جميع الفحوصات التى أثبتت إصابته بارتجاج فى المخ و حالته الآن مستقرة ومكث اللاعب تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة ٢٤ ساعة.

وغادر إمام عاشور لاعب منتخب مصر المستشفى ظهر اليوم ، ووصل فندق إقامة الفريق بأبيدجان عقب تلقيه العلاج اللازم على خلفية إصابته بارتجاج في المخ .

وحرص الأستاذ خالد الدرندلى رئيس بعثة المنتخب و الكابتن حازم إمام المشرف على المنتخب ، وروي فيتوريا المدير الفني للمنتخب واللاعبين على الاطمئنان على اللاعب.