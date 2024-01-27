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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فشل نتنياهو .. 40 مسئولا أمنيا كبيرا في الجيش والمخابرات يطالبون بإقالته

نتنياهو
نتنياهو

بسبب "الفشل" في الحرب على غزة، دعا مسؤولون أمنيون ومدنيون إسرائيليون سابقون، إلى عزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

أرسل أكثر من 40 من كبار مسؤولي الأمن القومي الإسرائيلي السابقين والعلماء المشهورين وقادة الأعمال البارزين رسالة إلى الرئيس الإسرائيلي ورئيس البرلمان يطالبون بإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من منصبه لأنه يشكل ما يقولون إنه تهديد "وجودي" لإسرائيل.

ومن بين الموقعين على الرسالة أربعة مديرين سابقين لأجهزة الأمن الخارجية والداخلية الإسرائيلية، ورئيسين سابقين لقوات الدفاع الإسرائيلية وثلاثة حائزين على جائزة نوبل.

وتنتقد الرسالة الائتلاف الذي شكله نتنياهو لتشكيل الحكومة الأكثر يمينية على الإطلاق في إسرائيل، إلى جانب جهوده المثيرة للجدل لإصلاح القضاء الإسرائيلي والتي يقولون إنها أدت إلى ثغرات أمنية أدت إلى هجمات 7 أكتوبر، وهو اليوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل.

وذكروا “نعتقد أن نتنياهو يتحمل المسؤولية الأساسية عن خلق الظروف التي أدت إلى 7 أكتوبر".

وتم إرسال الرسالة إلى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج يوم الخميس وإلى رئيس الكنيست أمير أوحانا يوم الجمعة.

وتراجعت شعبية نتنياهو بشكل كبير منذ أن بدأ ولايته السادسة كرئيس للوزراء، قبل ما يزيد قليلا عن عام. وانتقد المنتقدون جهوده للإصلاح القضائي ــ التي هددت بإثارة أزمة دستورية وتقسيم البلاد، مع أشهر من المظاهرات الحاشدة المنتظمة.

 

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