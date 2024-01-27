بالمدفعية .. قوات الاحتلال تقصف الأطراف الشرقية لبلدة الناقورة

أفادت وسائل اعلام لبنانية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بنيران مدفعيتها الاطراف الشرقية لبلدة الناقورة.



وكان قد تم إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنة عرب العرامشة.

وفي وقت سابق؛ أعلن حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفت عند الساعة 01:00 من بعد ظهر يوم الجمعة ثكنة ‌‏"معاليه غولان" بصواريخ "فلق 1" حيث حقّقوا فيها إصابات مباشرة.‏

وكان حزب الله اللبناني في وقت سابق قد شن هجوماً جوياً ‏بمسيّرتين إنقضاضيّتين على أحد مواقع منظومة الدفاع الجوّي ومنصّات القبّة الحديديّة التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب ‏مستوطنة كفربلوم حيث حققت فيه إصابات مباشرة.

كما استهدف موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بالصواريخ.

كما تم استهداف موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلّة بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات مباشرة".



وفي وقت سابق، ‏قال حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفت موقع ‌‏السماقة للعدو الصهيوني في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

كما تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع من جنوب لبنان باتجاه الأراضي المحتلة.

وأعلن حزب الله اللبناني، عن استهدافه قاعدة ميرون الإسرائيلية للمراقبة الجوية في جبل الجرمق للمرة الثانية